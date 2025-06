Congo-Brazzaville: Coopération - Le pays et la France vont inaugurer des chantiers en génie travaux

L'inauguration des chantiers communs en génie travaux est au programme des activités prévues à Brazzaville et à Boko, département du Pool, du 2 au 5 juin, dans le cadre du renforcement des liens de coopération et de fraternité d'armes entre le Congo et la France.

Le ministre de la Défense, Charles Richard Mondjo, et l'ambassadrice de France au Congo, Claire Bodonyi, vont superviser les activités dans le cadre d'une série d'inaugurations en génie travaux. Ce 3 juin, c'est l'inauguration du bâtiment de simulation à l'Ecole génie travaux par le général Colcombet.

Le 5 juin, ce sera le tour du chantier école sur le site de Mbandza-Sanda, dans la sous-préfecture de Boko, toujours par le général Colcombet. D'autres activités sont prévues comme la présentation de l'Académie des systèmes d'information et de commandement (AMSIC) de Côte d'Ivoire, par le lieutenant-colonel Jean Clément Gbalou, directeur général de l'AMSIC, et le lieutenant-colonel Hervé Richou, directeur adjoint de l'AMSIC, au coeur du nouveau partenariat de sécurité en Afrique ; la présentation du Centre national des forces de maintien de la paix, de déminage et de gestion des déchets de guerre de Cambodge, par le brigadier-général Sareyrith Kam et le chef de bataillon Cyprien Martin, chef de projet Opérations de maintien de la paix : maintien de la paix et gestion des déchets de guerre (...).

Précisons que ce chantier qui avait débuté depuis le 1er mars dernier est reparti sur deux sites, à savoir le site de l'Ecole génie travaux dont l'inauguration du bâtiment devant abriter le simula, ainsi que celui dédié à l'atelier bâtiment et infrastructure opérationnelle) ; puis le site de Mbandza-Sanda avec l'inauguration du dalot de la piste aménagée de 4,6 km.

Signalons que l'autre volet de ces activités conjointes est le séminaire des ENVR, ou mieux écoles soutenues par la direction de coopération, de sécurité et de défense de la France.