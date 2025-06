Congo-Kinshasa: Examen d'Etat 2025 - Lancement officiel des épreuves hors session

La ministre d'Etat, ministre de l'Education nationale et Nouvelle citoyenneté, Raissa Malu, a officiellement lancé, le 2 juin à Kinshasa, les épreuves hors session de l'Examen d'Etat 2025, en présence du ministre provincial de l'Education et des responsables de l'administration de ce ministère.

Le lancement de la 59e édition de l'Examen d'Étata eu lieu au Centre Bandal 07 - Code 12 034, situé dans l'enceinte de l'école l'Excellence, dans la commune de Bandalungwa.

« En ce lundi 2 juin, nous écrivons une nouvelle page de l'histoire éducative de notre pays. L'Examen d'Etat, instauré depuis 1967, atteint aujourd'hui sa 59e édition. Cette longévité témoigne de la résilience d'un système éducatif qui, malgré les épreuves, continue d'assurer une évaluation nationale structurée, rigoureuse et équitable des acquis des élèves congolais.

Le système d'évaluation qui se déploie aujourd'hui reste fidèle à ses fondements, les épreuves ouvertes et fermées, construites sur les réferentiels nationaux. Ainsi, que vous soyez élèves des établissements agréés ou candidats libres, vous êtes aujourd'hui tous réunis autourd'un même objectif : démontrer vos compétences et valider un cycle fondamental de votre parcours », a déclaré la ministre d'Etat lors de son allocution de circonstance.

Notons-le, 1 073 769 candidats, dont 461 184 filles et 612 585 garçons, représentant respectivement 42,95 % et 57,07 % d'inscrits à la dissertation, proviennent des provinces qui organisent les différentes options du cycle long de l'ensemble du pays et des territoires hors-frontières. Ils sont répartis dans 3 165 centres de passation, soit une moyenne de 339 candidats par centre. Treize centres sont situés en territoires hors-frontières. Au cycle court professionnel, 6 196 candidats, dont 1 038 filles (16,76 %) et 5 158 garçons (83,24 %) inscrits, sont répartis dans 273 centres, avec une moyenne de 23 candidats par centre de passation de la rédaction.

Les épreuves traditionnelles des options techniques de deux cycles se déroulent ce 3 juin. Ainsi, au cycle long, 461 786 candidats sur un total de 1 073 769 représentent 43% de l'effectif global. Ils sont répartis dans 2 860 centres, soit une moyenne de 161 candidats par centre. Ces centres représentent 90,3% du nombre total des centres des épreuves hors session 2025. Au cycle court professionnel, 5 633 candidats sur 6 196 inscrits représentent 90,9 % de l'effectif global. Ils sont répartis dans 255 centres, donnant ainsi une moyenne de vingt-deux candidats par centre.

Solidarité du gouvernement aux finalistes dans les zones en conflit...

S'adressant directement aux élèves finalistes, la ministre d'Etat a eu ces mots : «... Votre présence témoigne de votre détermination chers élèves, mais aussi des efforts conjoints de vos familles, de vos enseignants et de vos encadreurs... Candidates et candidats, vous représentez aujourd'hui la jeunesse congolaise dans toute sa diversité, son courage et son potentiel. Certains parmi vous se présenter à ces épreuves dans un contexte serein, d'autres, notamment les zones en conflits dans l'Est du pays, les font dans des conditions précaires, loin de leurs familles, parfois en situation de déplacement. À ceux-là, j'exprime ma solidarité et celle du gouvernement ».

Raïssa Malu a ajouté: « L'organisation de cette édition 2025 de l'Examen d'Etat dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu a été rendue possible grâce à la mobilisation collective et la prise en charge exceptionnelle par l'Etat et les partenaires des frais de participation aux examens nationaux et de la logistique de déploiement. Nous agissions avec responsabilité et équité, guidés par une volonté constante de ne laisser aucun enfant congolais en marge du droit à l'évaluation ».

Elle a, par ailleurs, rappelé avec insitance aux membres des comité locaux, notamment les superviseurs et les inspecteurs, le caractère décisif de leur mission, étant les garants de la crédibilité du système éducatif national. « Votre intégrité, votre ponctualité, votre rigueur, votre vigilance sont indispensables pour que cette session se déroule dans la transparence et l'équité. Je vous invite à faire respecter scrupuleusement les consignes et à prévenir toute tentative de fraude à faire preuve d'exemplarité », a-t-elle martelé.

En guise de conclusion, elle a souhaité à tous les condidats « une concentration maximale, une confiance sereine à leur capacité et une pleine réussite, et que cette session soit marquée par le sérieux, la dignité et l'histoire ».