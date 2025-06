Afrique du Nord: Au coeur des forêts, un espace de partage et de bien-être à Aïn Draham pour Tunisiens et Algériens

À moins de 20 kilomètres de la frontière algérienne, dans la région montagneuse et boisée du nord-ouest tunisien, Aïn Draham s'impose comme une escale naturelle, paisible et pleine de charme. Nichée au coeur d'une forêt dense où se mêlent pins, chênes-lièges et cèdres, cette petite ville est bien plus qu'un simple point de passage. Elle incarne un lieu de rencontre entre deux peuples, une parenthèse de bien-être pour ceux qui traversent la frontière, et une destination à part entière pour les amateurs de nature, de sport et de soins thermaux.

Au centre de cette dynamique se trouve le Complexe El Mouradi Hammam Bourguiba, un établissement qui allie avec harmonie un centre thermal réputé et des infrastructures sportives modernes, le tout dans un cadre naturel d'exception. Avec ses 147 chambres, 4 suites juniors et un chalet présidentiel, ce complexe accueille une clientèle diversifiée, dont une part significative est originaire d'Algérie. En effet, entre 30 et 35 % des visiteurs viennent du pays voisin, attirés autant par les vertus des eaux thermales que par la quiétude du site.

"Des clients algériens viennent souvent ici. Pour eux, c'est un lieu parfait pour décompresser et soigner quelques douleurs. Ils profitent des soins thermaux pendant la journée et puis rentrent chez eux le soir, c'est très pratique", nous indique Dr Houyem Souiden, médecin du centre. Pour beaucoup de nos voisins algériens, le complexe est un véritable centre de santé accessible à quelques heures de route, où les soins thérapeutiques se combinent avec la douceur d'un environnement naturel préservé.

Mais le séjour ne se limite pas toujours à une simple cure d'un jour. Certains visiteurs algériens choisissent de prolonger leur passage et de passer la nuit dans l'établissement, pour mieux profiter de ses nombreux équipements. Parmi eux, des familles, des groupes d'amis ou des sportifs en préparation physique qui trouvent dans ce cadre verdoyant une atmosphère apaisante. Le complexe dispose, entre autres, de trois terrains de football homologués FIFA, d'une piscine couverte avec jacuzzis, ainsi que d'une salle de musculation et de fitness, faisant de lui une destination plébiscitée tant pour la détente que pour le sport.

"Nous organisons régulièrement des stages sportifs ici... C'est un lieu idéal pour les sportifs professionnels comme amateurs, grâce à nos infrastructures modernes et à la qualité de l'air", explique pour sa part Sofiane Hfidhi, chef de réception à l'Hôtel.

Ceci pour dire qu'outre son rôle de centre thermal et sportif, le complexe joue aussi un rôle social et culturel important dans la région. Pendant les vacances, Tunisiens et Algériens se côtoient, partageant les mêmes espaces et créant une ambiance conviviale, presque familiale. Ce mélange reflète une proximité culturelle et géographique qui dépasse les frontières.

Mais le charme d'Aïn Draham ne s'arrête pas aux murs du complexe. La région invite à la découverte, entre balades en forêt, visites de cascades et excursions dans les villages environnants. Le climat, marqué par un air pur et sec, est reconnu pour ses bienfaits, notamment pour les affections respiratoires. C'est ce cadre naturel et cette qualité de vie qui attirent chaque année un nombre croissant de visiteurs venus chercher un moment d'évasion et de ressourcement.

"Aïn Draham est une perle rare en Tunisie. Ici, on peut respirer, marcher dans la nature, profiter des soins thermaux et vivre une expérience authentique", résume Khouloud, un guide local.

Ainsi, la situation géographique de cette ville, proche d'une frontière souvent traversée, en fait un carrefour naturel. Pour beaucoup d'Algériens, elle est une porte d'entrée vers la Tunisie, un lieu où l'on fait une pause, où l'on retrouve des saveurs, des paysages et une hospitalité qui résonnent avec leurs propres traditions. Cette proximité géographique et cette complémentarité touristique renforcent les liens entre les deux pays, faisant de la région d'Aïn Draham un carrefour naturel d'échanges humains et culturels.