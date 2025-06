Tunisie: Lancement d'un programme panafricain pour soutenir les jeunes talents des industries créatives

L'Association du Multimédia et de l'AudioVisuel (AMAVI) a officiellement lancé son programme « Ateliers Sud-Sud : Ici et Ailleurs », une initiative sur 24 mois visant à renforcer les compétences des jeunes professionnels des Industries Culturelles et Créatives (ICC) dans cinq pays africains.

Ce projet, qui cible la Tunisie, le Maroc, le Sénégal, le Kenya et la Côte d'Ivoire, a pour objectif de favoriser les échanges et le mentorat entre jeunes créateurs, tout en leur offrant des outils pour développer et exporter leurs projets.

Un programme structuré pour répondre aux défis du secteur

Les ICC, bien qu'en plein essor en Afrique, restent confrontées à des obstacles majeurs : manque de financements, réseaux professionnels limités et difficultés d'accès aux marchés internationaux. Pour y remédier, le programme prévoit :

· Trois ateliers de 12 jours par pays, axés sur la cocréation et l'apprentissage pratique.

· Un mentorat assuré par des experts locaux et internationaux, couvrant des disciplines émergentes comme la réalité virtuelle, l'animation et le documentaire.

· Une plateforme digitale pour promouvoir les œuvres des participants et faciliter leur accès à des financements.

· Une meilleure visibilité internationale, avec des partenariats auprès de festivals et événements culturels.

Chaque cohorte nationale comprendra 15 bénéficiaires, sélectionnés pour développer des projets innovants. Le programme s'appuie sur un réseau de partenaires locaux, dont la Fondation Hiba-Kawaliss (Maroc), DocA (Kenya) et Les Films du Continent (Côte d'Ivoire), ainsi que sur des soutiens financiers comme DCI Suisse et la Coopération Française.