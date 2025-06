Congo-Kinshasa: L'ECC se mobilise pour l'assainissement urbain

Face aux effets croissants du changement climatique, la ville de Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo, fait face à des graves défis environnementaux tels que des inondations récurrentes, insalubrité, dégradation des infrastructures et multiplications des maladies hydriques, qui sont des conséquences directes d'un climat de plus en plus instable. Consciente de l'urgence de la situation, l'Eglise du Christ au Congo (ECC) s'est engagée activement dans la lutte pour un meilleur assainissement urbain de la mégalopole.

L'Eglise du Christ au Congo (ECC), en tant qu'acteur influent de la Société civile congolaise, estime que la protection de l'environnement est une responsabilité morale et spirituelle. A travers ses différentes structures et paroisses, elle a lancé la semaine dernière une vaste campagne de sensibilisation, de nettoyage et de reboisement dans plusieurs communes de Kinshasa.

« Notre foi nous appelle à prendre soin de la création. Face au changement climatique, nous ne pouvons pas rester passifs pendant que nos communautés souffrent », a déclaré le Révérend Docteur André Bokundoa, Président National de l'ECC.

Les initiatives de l'ECC incluent l'organisation des journées communautaires de nettoyage, la construction de caniveaux pour drainer les eaux de pluie, la sensibilisation sur le tri des déchets et l'importance de ne pas obstruer les cours d'eau urbains. L'ONG ECC-Bâtir, en partenariat avec certaines ONG locales et internationales, mènent également des projets de gestion durable des déchets et de récupération de plastiques.

Dans certaines communes notamment, N'djili, Masina et Mont-Ngafula, ces interventions ont permis de prévenir significativement les risques d'inondation et de paludisme en saison des pluies.

Au-delà des actions ponctuelles, l'ECC plaide pour une approche intégrée de l'assainissement urbain, impliquant les autorités publiques, les églises, les écoles, les entreprises ainsi que les citoyens. Elle appelle notamment à une meilleure planification urbaine, à la mise en place de politiques environnementales claires et à un investissement accru dans les infrastructures de drainage et de gestion des déchets.

Dans un contexte où le changement climatique aggrave les vulnérabilités des villes africaines, l'initiative de l'Eglise du Christ au Congo démontre que les institutions religieuses ont un rôle important à jouer dans la transition écologique et l'amélioration du cadre de vie urbain.