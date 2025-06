Madagascar: Grande Ville Propre - Mahajanga met les bouchées doubles

Branle-bas de combat au niveau de la ville de Mahajanga depuis plusieurs jours, ce, dans le cadre du concours national de Grande Ville Propre.

Une grande mobilisation a réuni toutes les entités et forces vives samedi matin pour le grand nettoyage du bord de la mer jusqu'au village touristique. La commune de Mahajanga, dirigée par l'actuel maire, Heriniaina Tia Solofomanga, lance le défi de remporter le concours.

Le concours national « Grande Ville Propre » à Madagascar est une initiative du Président, visant à améliorer la propreté, l'esthétique et la qualité de vie dans les chefs-lieux de région. Ce concours implique tous les fokontany et quartiers dans une compétition pour transformer durablement leurs localités. L'objectif du projet est d'améliorer la propreté et l'esthétique urbaine. Le concours encourage le nettoyage des rues, l'aménagement des espaces publics, la lutte contre les dépotoirs sauvages et l'entretien de la voirie. Une prime de deux cents millions d'ariary pour les quartiers les plus propres et rénovés sera attribuée au meilleur.

Après la réunion organisée par la commission au niveau de la municipalité le 26 mai dernier, à l'hôtel de ville de Mahajanga, il a été décidé que la portion à partir du bord de la mer jusqu'au village touristique sera présentée au concours.

Sensibilisation

Le maire et le gouverneur de la région Boeny, avec les membres de la commission, ont effectué une action de sensibilisation au village touristique la semaine dernière. Désormais, les commerces et snack-bars n'auront plus le droit d'installer des tables et chaises sur la voie publique, comme ils l'ont fait depuis longtemps. Tout le monde devra suivre l'alignement imposé par la municipalité. Des fleurs seront également plantées. Les commerçants du village ont alors remis des jeunes plants de fleurs en guise de collaboration au projet. Ils ont aussi accepté de respecter la loi dorénavant.

« Le délai est assez court. Le choix est axé à partir du boulevard Marcoz jusqu'au bord de la mer et le village touristique, car c'est un endroit très fréquenté. Notre défi est de remporter le concours », a déclaré le maire. Les infrastructures détruites seront réparées et les peintures seront rafraîchies. De plus, les marquages au sol vont être renouvelés. Les éclairages publics seront réparés. « Nous demandons la coopération de tout le monde pour l'intérêt de la ville de Mahajanga », a ajouté Mokhtar Andriantomanga, gouverneur de la région Boeny.

Le concours vise à récompenser les quartiers qui se distinguent par leurs efforts d'aménagement, de rénovation et de propreté. Il prendra fin avant la fête nationale. Pour accompagner cette initiative, des travaux communautaires HIMO (Haute Intensité de Main-d'oeuvre) sont organisés dans chaque fokontany, comme c'était le cas à Mahajanga depuis hier. Chaque samedi, des journées de travail en échange de nourriture seront mises en place dans tous les quartiers. Les participants recevront cinq kg de riz pour une journée de travail.