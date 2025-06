Madagascar: Transition énergétique - Le pays choisi parmi les pays pilotes

Aux côtés du Botswana et de la Gambie, Madagascar a été choisi comme pays pilote pour accélérer sa transition énergétique, avec pour objectif principal la décarbonation profonde (NDDP) par le biais du développement massif des énergies renouvelables. En effet, la Grande île reste engagée dans la réduction des émissions carbone à travers les énergies renouvelables.

C'est ce qui a été annoncé lors d'un atelier national qui s'est tenu au Novotel Ankorondrano dans le cadre de l'élaboration d'une feuille de route pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) à Madagascar.

Cet événement s'inscrit dans le programme panafricain AFRETRAP, piloté par l'Union africaine en partenariat avec la Commission africaine de l'énergie (AFREC), avec l'appui financier de la Banque africaine de développement (BAD). La feuille de route nationale vise à définir les étapes et les mesures concrètes pour sortir de la dépendance aux énergies fossiles, grandes émettrices de GES. Ce document stratégique s'aligne avec les engagements du pays dans le cadre du pacte énergétique M300 et la vision gouvernementale à l'horizon 2030. L'atelier a réuni des acteurs clés du secteur de l'énergie, des partenaires techniques et financiers ainsi que des représentants des institutions nationales. Il a permis la présentation et l'analyse de projets à court et long terme. Les discussions ont abouti à l'adoption d'une feuille de route commune, enrichie de recommandations pour son amélioration. La délégation officielle était conduite par le secrétaire général du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures, Thierry Andriantsoa.