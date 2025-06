Madagascar: Énergies renouvelables - Rémy Huber élu président de la MAREA, l'engagement 2030 réaffirmé

L'Association Malagasy des Énergies Renouvelables (MAREA) a tenu sa première assemblée générale ordinaire le 30 mai dernier. Elle a mis en exergue les impacts concrets de ses actions pour l'amélioration de l'accès à l'électricité à Madagascar.

Une étape significative pour la MAREA, ce jeune groupement qui fédère les producteurs d'énergies renouvelables et hybrides de Madagascar. Sa première assemblée générale s'est tenue la semaine dernière. Au coeur de cette réunion : la reconduction du bureau ad hoc et l'élection de Rémy Huber à la présidence de l'organisation pour un mandat de deux ans.

C'est deux jours plus tôt, le 28 mai, que l'élection du nouveau président s'est tenue au Novotel. Cette nomination s'est accompagnée de la présentation des grandes orientations stratégiques de MAREA, structurées autour de quatre axes majeurs : la relation client, l'amélioration du climat des investissements, le renforcement des partenariats, et la formation.

Voix structurante

Créée dans le but de soutenir le développement des énergies propres, MAREA s'impose déjà comme un acteur incontournable du paysage énergétique malgache. Depuis un an, l'association multiplie les initiatives pour structurer le secteur et faciliter le dialogue entre les producteurs, l'État, et les partenaires techniques et financiers. Signataire du Pacte énergétique M300 à Dar es Salaam en janvier dernier, elle s'inscrit pleinement dans l'agenda énergétique national qui vise à atteindre un accès universel à une électricité propre et fiable d'ici 2030. « Être un porte-parole efficace, une interface crédible et un partenaire stratégique pour la capitalisation des acquis : telles sont les missions clés que nous poursuivons », a rappelé Rémy Huber à l'issue de son élection.

Impacts concrets

MAREA, à travers ses entreprises membres, a déjà contribué de manière tangible à l'extension de l'accès à l'électricité, tant en zones urbaines que rurales. Aujourd'hui, plus de 200 MW de capacités installées sont opérationnelles à travers le pays, générant en moyenne 380 GWh par an, soit environ 20% de la production nationale. Ces résultats sont portés par une diversité technologique allant de l'hydroélectrique au solaire photovoltaïque, en passant par les systèmes hybrides et off-grid. En effet, plus d'un million de Malgaches bénéficient désormais de cette électricité renouvelable, et les perspectives sont encore plus ambitieuses : MAREA vise une multiplication par sept du nombre de bénéficiaires d'ici à 2030. Cette ambition s'inscrit dans le cadre du National Energy Compact 2025, qui prévoit une répartition des investissements comme suit : 10% à la charge de l'État, 30% assurés par les bailleurs, et 60% par le secteur privé.

Pour MAREA, la réussite de cette transition énergétique repose sur la mise en place d'un environnement favorable : cadre réglementaire stable, incitations claires, infrastructures adéquates et développement du capital humain. « Présider une association oeuvrant dans un secteur aussi stratégique est à la fois un honneur et une responsabilité. Grâce à l'engagement collectif de nos membres et partenaires, nous transformerons cette vision en réalité », a affirmé Rémy Huber, plein d'optimisme. À l'aube de cette nouvelle étape, MAREA s'affirme comme un catalyseur essentiel de la transition énergétique de Madagascar, avec la volonté ferme d'apporter l'électricité propre à chaque foyer malgache.