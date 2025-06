Afrique de l'Ouest: « Le Sénégal et la Guinée ont eu des évolutions parfois différentes », dixit le premier ministre Amadou Oury Bah

Le Premier ministre Chef du gouvernement, Amadou Oury Bah et son homologue du Sénégal, Ousmane Sonko ont animé ce lundi 02 juin 2025 un point de presse à la primature sis à Kaloum.

Selon le Chef du gouvernement guinéen, le Sénégal et la Guinée ont eu des évolutions parfois différentes.

<< Le Sénégal et la Guinée, comme vous le savez, ont eu des évolutions parfois différentes. Mais, cela n'a pas entaché la convergence des aspirations des deux peuples. Aujourd'hui, il nous appartient, en tant que responsables dans le cadre de la gestion de nos pays respectifs, d'apporter des réponses concrètes à la nécessité absolue de répondre aux défis du sous-développement, aux défis concernant une population largement jeune qui attend énormément des gouvernements. D'où la nécessité d'innover, de réfléchir et de s'inspirer des meilleurs exemples dans le monde pour que dans cet espace sous régional, que nous puissions créer des dynamiques permettant de faire émerger un pôle de stabilité, un pôle de développement et un pôle de fraternité, par une intégration réussie de nos économies, de nos institutions et de nos infrastructures. Pour l'essentiel, personnellement, nous aurons l'occasion de nous revoir >>, a laissé entendre le PM.

Ousmane Sonko, Premier ministre Chef du gouvernement Sénégalais a de son côté indiqué que les enjeux que les deux pays doivent avoir devant eux sont plus importants que les divergences qui relèvent beaucoup plus de clichés.

<< Les enjeux que nous devons avoir devant nous sont plus importants que les divergences qui relèvent beaucoup plus de clichés, de malentendus, que de réalité. Et Monsieur le Premier ministre, je suis très ravi, très réjoui d'être là. Je parle satisfait, en étant conscient qu'aujourd'hui, nous avons jeté la graine d'une coopération longue, mais c'est une coopération qui va nous permettre, tous ensemble, d'accélérer notre développement et d'offrir à nos populations un meilleur offre, un meilleur environnement, et une meilleure société >>, a rassuré le PM.

À préciser que ce responsable du gouvernement Sénégalais était en terre guinéenne pour une visite de travail.