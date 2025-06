Madagascar: Nosy-Be - La modernisation des infrastructures va booster l'économie locale

La ville de Nosy Be s'affirme comme un modèle de transformation territoriale et économique.

Près de 80 km de routes ont été réhabilités par l'Etat à travers le projet Pôles Intégrés de Croissance (PIC) financé par la Banque mondiale. Il s'agit d'une action définie par le gouvernement à travers le comité national de pilotage présidé par la ministre de l'Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, en collaboration avec le ministère du Tourisme et de l'Artisanat et le ministère des Travaux publics. Les retombées économiques positives de ce projet ne sont pas non plus négligeables.

La preuve, plus de 110 000 habitants bénéficient désormais d'un réseau routier modernisé, praticable tout au long de l'année. Cette modernisation des infrastructures routières va également booster l'économie locale notamment le secteur touristique, qui constitue la principale activité de la population à Nosy-Be. En effet, la durée des trajets est drastiquement réduite. A titre d'illustration, le tronçon de route desservant la ville de Nosy-Be et Andilana sur la RN 30 A est actuellement praticable en 45 minutes seulement contre 2 heures 30 minutes auparavant.

55 millions de dollars d'investissements privés

Désormais, les voyageurs qui débarquent de l'Aéroport de Fascène auront le choix : prendre la RNS57 passant par Hell Ville en l'espace de 30 minutes au lieu d'une heure, ou suivre directement la Ceinture du Nord jusqu'à Andilana pour un trajet de 50 minutes. La réhabilitation de l'Axe Ambatozavavy offre également plus de confort pour les usagers de la route avec un délai de trajet réduit à 40 minutes si auparavant on le pratiquait en 2 heures. De plus, la modernisation de cette infrastructure routière contribuera au développement des sites touristiques d'Antsiravigny et d'Ampasipohy, sans oublier un accès rapide vers le Parc National de Lokobe.

Ce qui permettra de renforcer l'attractivité de la destination phare Nosy Be tout en stimulant l'économie locale dans son ensemble. « Au-delà du succès d'image, les retombées économiques sont bien réelles. Le tourisme génère de l'activité dans l'agriculture, l'artisanat, la construction et les services. À Nosy Be, selon nos récentes évaluations, chaque dollar dépensé par un touriste génère en moyenne 2,5 dollars de revenus supplémentaires pour les habitants, et plus de 4 dollars de production locale. Cette dynamique ne s'arrête pas à Nosy Be. Le modèle porté par le PIC a été étendu à d'autres régions de Madagascar. En trois ans, plus de 11 000 emplois ont été créés dans ses régions d'intervention, et 55 millions de dollars d'investissements privés ont été mobilisés, principalement dans le tourisme. Cela montre que ce que nous avons réussi ici peut être reproduit ailleurs dans le pays. Le développement local, lorsqu'il est bien structuré, devient un puissant moteur pour la croissance nationale », a évoqué Atou Seck, représentant résident de la Banque mondiale.

Engagement collectif

Par ailleurs, « les nouvelles routes de Nosy Be transforment notre quotidien et l'activité touristique. En effet, elles permettent des gains de temps et des économies significatives grâce à une usure réduite de mes véhicules. Nous sommes également fiers de faire visiter la ville à nos clients et de la présenter comme étant une vitrine de Madagascar, grâce à cette modernisation des infrastructures routières », a confié Fidèle Thomas, un opérateur touristique et président des associations taxi de Nosy Be. Quant à Ramanantantara Fiofonandrazana, un commerçant de produits locaux, il affirme que les échanges commerciaux sont devenus plus fluides. « Il est plus facile et moins coûteux d'acheminer nos récoltes vers les marchés, ce qui profite à toute la communauté », a-t-il ajouté. « Chacun, à son niveau et selon ses responsabilités, a apporté sa contribution à la réalisation de ce grand projet. Le résultat que nous célébrons aujourd'hui est l'aboutissement d'un engagement collectif et d'un effort partagé, au service d'un développement durable, inclusif et prometteur pour Nosy Be », a fait savoir le coordonnateur national du projet PIC Ladislas Adrien Rakotondrazaka. Et lui de préciser que le projet PIC mettra en œuvre d'autres actions à Nosy Be.

Il s'agit entre autres de l'exécution des travaux de réhabilitation des routes vers l'Arbre Sacré, Itampolo et Befefika, de l'appui aux entrepreneurs via les programmes MIARY et MBIF, de la formation des jeunes aux métiers du tourisme par le biais du programme Miatrika. En outre, des filières locales telles que les huiles essentielles et l'aquaculture seront valorisées sans oublier la modernisation de l'administration foncière. « Avec ces avancées, Nosy-Be s'affirme comme un modèle de transformation territoriale et économique », a conclu le coordonnateur national du projet.