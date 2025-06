Madagascar: Base Toliara - Accélération des travaux de construction des tombes pour la relocalisation des sépultures

L'arrêt des travaux de construction des sépultures, consécutif à la suspension du projet Base Toliara, a été une source de préoccupation pour les familles.

La donne change aujourd'hui avec la reprise des travaux de construction de tombes, consécutive à la levée de la suspension du projet d'extraction d'ilménite de Base Toliara.

Us et coutumes

La population locale se réjouit d'autant plus que Base Toliara a décidé d'accélérer la construction des tombes restantes, destinées à la relocalisation des sépultures.

Les fokontany de Tsiafanoka et de Beravy Antsoity, commune de Tsianisiha, district de Toliara II, sont concernés par ces travaux qui témoignent de la volonté de Base Toliara de respecter pleinement les us et coutumes locaux. Des travaux menés dans les règles de l'art, puisque les familles propriétaires des sépultures ont bénéficié d'une formation professionnelle en maçonnerie et en peinture, leur permettant de participer activement à la construction.

Les matériaux de construction étant déjà sur place, les travaux avancent rapidement, notamment à Beravy Antsoity où la population a déjà accompli les cérémonies traditionnelles et les rites coutumiers, étapes indispensables avant le creusement des fondations.

Sécurisation et remise aux normes

Ces travaux sont accueillis favorablement par la population locale. À l'instar de Jean Victor Rabesoa, propriétaire d'une sépulture à Beravy Antsoity, qui considère ces travaux comme une garantie de sécurisation et de mise aux normes des tombes :

« Bien avant l'existence de Base Toliara, nos sépultures avaient déjà été profanées et pillées par des voleurs d'ossements. Nous remercions l'État et Base Toliara de nous aider à relocaliser ces tombes dans des structures conformes aux normes », a-t-il déclaré. Il précise : « grâce à des maçons rémunérés par Base Toliara, originaires de notre commune, et à la fourniture complète de matériaux, les travaux avancent bien avec un délai de construction relativement court de 1 mois pour chacun des 7 tombeaux construits à Beravy Antsoity ». Les travaux se poursuivent également à Tsiafanoka, avec l'acheminement des matériaux nécessaires et le nettoyage des abords du futur site de construction, avant le début du terrassement. Mbohoavy, également propriétaire d'une sépulture, se dit soulagé par la reprise de ces travaux longtemps suspendus : « Les maçons de mon équipe ont reçu une formation, et les travaux sont bien réalisés », a-t-il affirmé.

Et de conclure : « C'est en toute liberté que nous avons accepté cette relocalisation que nous attendions depuis longtemps. Nous en remercions l'État et Base Toliara ».