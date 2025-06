Madagascar: Andry Rajoelina - « L'amour de la patrie doit être marqué au quotidien par le travail et les actes »

Le président de la République a donné hier, le coup d'envoi officiel de la célébration du 65ème anniversaire de l'Indépendance, sur le parvis de l'Hôtel de Ville, en pleine Avenue de l'Indépendance, en présence d'un parterre de personnalités.

26 juin 1960 - 26 juin 2025

« Il y a 65 ans de cela, les Malgaches de toute l'île se sont levés ensemble pour porter haut le drapeau national et jurer solennellement de servir Madagascar de tout coeur, avec raison et dans le travail ». Le chef de l'Etat, car ce rappel de l'histoire du pays est de lui, de raviver « la flamme du patriotisme et de la fierté nationale par devoir de mémoire envers nos ancêtres qui ont lutté pour l'indépendance de notre chère patrie ».

Thème

Un 65ème anniversaire placé sous le thème « Ny fitiavan-tanindrazana mitarika fandrosoana ». Littéralement, « L'amour de la patrie (ou le patriotisme), source de développement ». Un thème lourd de sens, selon le président Andry Rajoelina qui a fait remarquer qu'il est en adéquation avec la devise de la Quatrième République : « Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana ». « Le développement du pays requiert de l'abnégation mais aussi et surtout du patriotisme qui nous pousse à oeuvrer ensemble pour ériger une Nation digne et développée », a-t-il fait remarquer.

Drapeau national

Il, c'est évidemment le locataire d'Iavoloha, a martelé que « l'amour de la patrie doit être marqué au quotidien par le travail et les actes ». Bref, par tout ce qu'on fait et qu'on fera encore. « Si on ne travaille pas avec amour, l'objectif sera difficile à atteindre. Si la patrie n'est pas la priorité, le progrès ne sera pas au rendez-vous ». Et d'enchaîner que « le temps est venu de travailler ensemble et faire preuve de communion pour témoigner notre amour pour la patrie par notre travail, nos comportements, notre prise de responsabilités et notre dévouement ». Dans cet esprit, il appelle tout un chacun à hisser le drapeau national « blanc, rouge, vert » sur les frontons des maisons, des bâtiments administratifs, des édifices publics et privés pour marquer l' « Asaramanitra » et la fierté de Madagascar en cette célébration du 65ème anniversaire de l'Indépendance mais aussi de l'Armée malgache.