Madagascar: « Wrestling in School » - Lancement officiel du programme à l'ANS Ampefiloha, ce samedi

La Fédération malgache de lutte (FML) lance officiellement son programme « Wrestling in School », à l'ANS Ampefiloha, avec le soutien de la Fédération internationale, ce samedi 6 juin. Un événement clé pour promouvoir la discipline et former la relève, alors que Madagascar brille déjà sur la scène continentale.

Le programme « Wrestling in School » sera officiellement lancé à Madagascar lors d'une cérémonie organisée à l'ANS Ampefiloha, ce samedi, avant de se poursuivre à Antsirabe, ville désignée comme centre des festivités. Selon Mamitiana Raveloson, président de la Fédération malgache de lutte, ce projet, longuement mûri, marque une étape clé. « Ce programme est une avancée décisive pour le développement de la lutte à Madagascar. Il y aura également des séances de formation pour les prof de gym, ce samedi », a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse tenue à Ampefiloha.

La Fédération internationale de lutte soutient activement cette initiative en fournissant des formations et un renforcement des capacités pour les encadreurs et les athlètes. Ce lancement fait suite au récent déplacement d'une délégation malgache au Maroc, où elle a participé au championnat d'Afrique de lutte. À cette occasion, Mamitiana Raveloson a été élu secrétaire général adjoint lors du congrès organisé sur place. « Cette nomination est une opportunité majeure pour Madagascar, car elle renforce notre influence au sein des instances africaines de la lutte », a-t-il souligné. Dès ce mois de juin, des entraîneurs malgaches bénéficieront de formations au Maroc, un premier fruit concret de cette collaboration.

Un agenda chargé

L'instance nationale multiplie les ambitions. Comme chaque année, un championnat national pour les jeunes sera organisé, avec un objectif clair : repérer les talents qui représenteront Madagascar aux Jeux olympiques de la jeunesse, prévus à Dakar, au Sénégal, en 2026. Par ailleurs, les athlètes se préparent activement pour les Jeux de la Francophonie, qui se tiendront à Lomé, au Togo, fin juin. Lors de la conférence de presse, Mamitiana Raveloson a également récompensé les athlètes ayant brillé au dernier championnat d'Afrique, en leur remettant des primes pour saluer leurs performances. Ces médailles illustrent le potentiel croissant de la lutte malgache sur la scène continentale.

Avec le lancement de « Wrestling in School » et le soutien international, la Fédération ambitionne de démocratiser cette discipline et de former une nouvelle génération d'athlètes compétitifs. Ce programme, combiné aux engagements internationaux à venir, place Madagascar sur une trajectoire prometteuse dans le monde de la lutte africaine.