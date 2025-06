Madagascar: Circoncision - Les méthodes modernes plus répandues en ville, la méthode traditionnelle indétrônable dans les zones rurales

La saison débute. Les circoncisions sont généralement réalisées durant la saison d'hiver à Madagascar, même si cette opération est parfaitement réalisable toute l'année.

Depuis la baisse des températures sur les hautes Terres centrales, les demandes sont en hausse. Les méthodes modernes et réalisées par des professionnels de santé, sont les plus répandues dans les grandes villes, notamment dans la capitale. Les parents optent pour ces méthodes pour le confort et la sécurité des enfants à circoncire. La circoncision « à l'américaine », réalisée avec des dispositifs de compression pour enlever le prépuce, figure parmi les méthodes répandues pour sa rapidité, son caractère hygiénique, le saignement très réduit, et le degré de douleur moins important.

D'autres méthodes réalisées par des professionnels de santé ont recours à des produits anesthésiants administrés localement afin de réduire la douleur et pour plus de confort à la fois pour l'enfant et pour celui qui réalise l'opération. Compter entre 70 000 ariary et 200 000 ariary pour la réalisation d'une circoncision par un professionnel de santé. On notera également la multiplication des circoncisions de masse, souvent au titre d'oeuvres sociales, d'associations ou organismes divers, et réalisées gratuitement au bénéfice d'enfants issus de familles vulnérables.

Dans les zones rurales, la méthode traditionnelle reste indétrônable. Les communautés rurales, fortement attachées aux pratiques traditionnelles de la circoncision, préfèrent les « rain-jaza » pour la réalisation de l'opération, laquelle se déroule autour d'une série de « fomba », ces rituels fortement ancrés dans les pratiques collectives de la circoncision à la malgache.