Madagascar: ART - « Les herbes folles du vieux logis » au Metropolitan Museum

Le Metropolitan Museum of Art de New York aux États-Unis vient de choisir des œuvres de Joël Andrianomearisoa pour être introduites dans la collection de ce lieu. « Les herbes folles du vieux logis » de l'artiste est maintenant « exposée dans l'aile Michaël C Rockefeller récemment rénovée ».

L'œuvre est un tableau sans bordure, composé de fins tissus enroulés, prenant l'apparence générale d'un tapis aux couleurs chaudes et au contraste visuel apaisant. La particularité de ce travail réside dans la possibilité de retourner le « tableau » et d'en retrouver une autre perspective. Le Metropolitan Museum of Art est un lieu incontournable de l'art contemporain occidental.

Ouvert en 1872, il possède les collections les plus recherchées au monde. L'art américain y a aussi trouvé un rayonnement, puisque le musée cherche surtout à mettre en avant les artistes locaux. Aujourd'hui, il conserve plusieurs artefacts anciens remontant à l'Antiquité. Des collections africaines, océaniques, amériques...