Madagascar: MadaGasyArt - Dynarah Ralaison dans la cour des grands

Pour les artistes malgaches, MadaGasyArt est un rendez-vous incontournable. Pour de jeunes artistes comme Dynarah Ralaison, c'est une entrée dans la cours des grands

Du haut de ses 15 ans, Dynarah Ralaison, peintre et valihiste fait partie des 25 artistes à l'affiche du festival MadaGasyArt. Depuis le 29 mai, trois de ses tableaux trônent dans le cadre prestigieux du 59 Rivoli, en plein coeur de la capitale française. Une grande première pour cette jeune artiste qui expose pour la première fois sous d'autres cieux.

Jeune passionnée, Dynarah Ralaison a choisi d'exposer « Cap sur Madagascar ». Inspirée du film « Madagascar », le roi Julian et Morty sont mis en avant sur une pirogue voguant autour de la Grande île. C'est une oeuvre d'art mixte qui combine les techniques de peinture acrylique avec les éléments du papier mâché, de la ficelle et du tissu. Cela crée une texture et une profondeur uniques, ainsi qu'une palette de couleurs et d'expressions artistiques variées. Son deuxième tableau rappelle la série coréenne « La vie portera ses fruits » sur Netflix. « Haenyeo », ces femmes plongeuses de l'île de Jeju en Corée du Sud, symboles de courage et d'une facilité d'adaptation déconcertante. C'est une création artistique qui mélange des techniques picturales traditionnelles et des matériaux non conventionnels. Le pastel gras et l'acrylique conjugués ensemble avec du coquillage et du plastique. Sur « La Sirène », l'artiste a choisi la technique de l'Impasto. Une toile qui exprime une émotion forte et un sentiment particulier de la sirène endormie sur la plage de Ditch Plains Beach à Montauk. Mondialisation oblige, on y trouve ses racines malgaches tout comme des influences d'autres cultures.

À savoir que Dynarah Ralaisoa a fait sa toute première exposition en 2022 au CGM/Gz Analakely. À douze ans, elle y a présenté 17 toiles acryliques et une peinture sur vitre. Depuis, elle ne cesse de peaufiner son art. Et si le festival MadaGasyArt réunit habituellement un parterre de professionnels du métier, l'invitation adressée au peintre Dina Rabearivelo témoigne d'une véritable reconnaissance de son talent et de la qualité de son travail. Par ailleurs, ses oeuvres vont dans le sens du thème « Manga lavitra » qui signe les 10 ans d'existence de ce rendez-vous d'artistes contemporains malgaches rassemblant plusieurs disciplines artistiques. Cela étant, elle incarne une génération d'étoiles montantes qui fait de la tradition un terreau fertile pour l'innovation et paradoxalement, la modernité contribue à la sauvegarde de l'héritage.