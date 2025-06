Cameroun: Opinion, Mathias Eric Owona Nguini, le juriste du quartier ou l'hérésie du droit ?

opinion

Jusqu'à présent on pensait qu'il n'existe que deux types de droit: le droit public et le droit privé. Mais Mathias Eric Owona Nguini -meon- et Louison Essomba ont réussi à créer une autre branche du droit, à savoir LE DROIT DU QUARTIER.

Ainsi donc nous voyons maintenant surgir sur les plateaux télés, les brillants majors issues de ce nouveau courant du droit, démontrer avec brio, leur génie et leur excellence dans ce domaine.

Mais c'est quoi le droit du quartier ? Il s'agit simplement d'un type de droit qui nie la logique simple du droit tout en inversant premièrement la hiérarchie des normes juridiques et en interprétant les lois selon qu'elles favorisent le RDPC ou pas.

Exemple typique d'un postulat du droit du quartier : une loi peut être supérieure à la constitution.

Deuxièmement, un organe constitutionnel peut se déclarer incompétent pour juger une affaire qui relève du droit constitutionnel. Et enfin, le mandat impératif n'est pas nul, tout dépend s'il s'agit d'une affaire qui met en difficulté le RDPC ou pas.

Et enfin, la véritable source du droit du quartier n'est ni la constitution, ni les textes de lois, mais plutôt l'imaginaire du juriste du quartier. C'est à dire, que la pensée du juriste du quartier fait force de loi.

Voilà donc ce que vous devez retenir de ce nouveau domaine du droit qui vient de naître au Cameroun. Et d'ailleurs nous voyons des érudits qui exposent leur grande connaissance de ce domaine chaque dimanche sur les plateaux télés.

En réalité le juriste du quartier n'a pas besoin d'une agrégation en droit pour défier les privatistes et les publicistes assermentés. Il pense le droit et elle devient une loi. C'est pourquoi des économistes n'ayant aucune contribution notable dans les jalons économiques du Cameroun comme les Dieudonné Essomba, des journalistes sans diplômes comme les parfait Ayissi, Ernest Obama, les Bruno Bidjang, sans oublier des sociopolitistes comme les Meon et enfin les ensembles vides comme les Elimbi Lobe, peuvent donner la réplique à des constitutionnalistes reconnus internationalement comme les Maurice Kamto , les Abba Oyono, et les spécialistes du droit privé comme les Moïse Tchimtchueng, tout ceci sous les applaudissements des étudiants illettrés juridiques qui eux espèrent demain challenger les experts internationaux grâce aux enseignements de leurs professeurs désormais experts en droit du quartier.

À ces étudiants je dirais qui croient que ce qui se passe est un clash, sachez que vous jouez votre avenir. Car au lieu de vous plaindre auprès de vos doyens de facultés de droit afin qu'ils clarifient ce qui semble être une hérésie du droit remettant en question les fondements théoriques du droit au Cameroun, vous êtes sur la toile entrain de rigoler.

Dans d'autres pays, le collège académique des enseignants du droit devrait se réunir sous la pression des étudiants afin de sommer le Chantaliste Mathias Eric Owona Nguini de s'expliquer sur cette nouvelle approche du droit qu'il semble vouloir défendre. Mais au Cameroun on rit de la bêtise, on acclame la folie et on plébiscite l'imposture. "Ngeuh ooo Meon" est fort, venez alors l'affronter.

Vous voyez Francis N'Gannou entrain d'affronter kola sucré en MMA ?