Ile Maurice: NPCC fête un quart de siècle d'innovation pour transformer le pays

Depuis sa création en mai 2000, le National Productivity and Competitiveness Council (NPCC) est un acteur engagé dans la promotion de la productivité et la compétitivité à Maurice. En 25 ans, le Conseil a mené plusieurs initiatives, allant de la sensibilisation à la productivité à l'accompagnement de la transformation numérique des entreprises, en passant par le développement durable et la formation en leadership.

Le NPCC a notamment déployé des programmes innovants, tels que Gemba Kaizen pour l'amélioration continue en entreprise ; Muda-Free Public Service pour optimiser les processus gouvernementaux ; et Enterprise Go Digital, qui accompagne les PME dans leur transition digitale. Face aux défis de la pandémie, il a aussi lancé l'opération COSHARE pour aider les entreprises à s'adapter en toute sécurité.

Ce parcours a été célébré lors d'une cérémonie organisée jeudi dernier à l'hôtel de ville de Curepipe, réunissant des représentants du gouvernement, du secteur privé, du monde académique et de la société civile. Présent à cette célébration, le ministre de l'Industrie, Aadil Ameer Meea, estime que «depuis sa création, le NPCC s'est engagé sans relâche dans le difficile cheminement consistant à faire des concepts de productivité et de compétitivité un état d'esprit adopté par chaque Mauricien dans son quotidien. Je tiens à souligner que la quête pour atteindre des niveaux plus élevés de productivité et de compétitivité est un processus continu. Nous évoluons dans un environnement extrêmement dynamique où le changement est constant et rapide. Ce qui était valable hier peut ne plus l'être aujourd'hui. C'est pourquoi l'innovation continue est essentielle pour nous adapter aux nouveaux défis et rester à la pointe du progrès.»

Cette occasion a également marqué le lancement officiel du National Productivity and Quality Excellence Award (NPQEA) 2025, un prix qui reconnaît l'excellence organisationnelle dans les secteurs public et privé à Maurice, tout en ouvrant des opportunités de reconnaissance régionale et internationale. Le conseil a récemment renforcé son rôle de leader régional en signant un partenariat avec l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), pour promouvoir l'approche Kaizen à Maurice et dans les pays voisins. À sa sixième édition, le NPQEA, basé sur un cadre rigoureux de benchmarking, offre aux lauréats une visibilité régionale et internationale, notamment par la participation à l'African Kaizen Award et à l'International Convention on Quality Control Circles (ICQCC). Les inscriptions pour l'édition 2025 sont désormais ouvertes.

Le président du NPCC, Arshad Duymun, est revenu sur l'héritage et la vision du conseil : «Maurice se trouve aujourd'hui à la croisée des mutations mondiales - confronté aux impératifs de la transformation numérique, de l'action climatique, de l'évolution démographique et des marchés mondiaux en mutation. En réponse, le gouvernement a formulé une vision audacieuse et progressiste : une île Maurice innovante, inclusive et résiliente. Le NPCC est fier de s'aligner sur cette vision. Notre modèle de gouvernance tripartite - réunissant les voix du gouvernement, du monde des affaires et du travail - garantit que notre action est inclusive, pragmatique et tournée vers l'avenir.» Le directeur du développement des capacités, des services corporatifs et des opérations du NPCC, Dev Appalswamy, a également partagé son point de vue sur l'évolution de l'organisation.

Publicité