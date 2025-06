Ile Maurice: Basket-ball - 4 à la suite pour Roche Bois Warriors

Roche Bois Warriors a signé un quatrième succès en autant de sorties dans la Super League. La formation port-louisienne a facilement disposé de F17. Les autres vainqueurs de ce quatrième acte de la Super League ont été l'Association sportive de Vacoas-Phoenix, les Hammers et Highlands Young Cadets.

Les champions de Maurice en titre n'ont jamais été mis en doute dans cette rencontre. A l'issue du premier quart-temps, ils menaient déjà de 15 points (25-10). L'écart devait s'accentuer au fil des minutes et à la mi-temps, il était de 51 à 16. Malgré quelques belles actions, F17 n'avait clairement pas les moyens de faire face à son adversaire qui terminait le troisième quart-temps avec 69 points d'avance (94-25) ! Le quatrième et dernier quart-temps se déroula selon le même schéma et un score de 121-36 sanctionna le débat en faveur des Warriors.

Les Hammers (en jaune) ont mis à terre les Malherbes Harlems. © Krishna Pather

«Nous sommes bien rentrés dans notre match et les joueurs ont fait ce qu'il fallait. L'écart au niveau du score est conséquent mais je pense que c'est du au fait que c'est une jeune équipe qui était face à nous. Nous commençons à trouver notre rythme match après match et nous allons faire de sorte à rester le plus concentré possible pour continuer sur cette lancée. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres équipes qui peuvent bien faire dans cette ligue», a confié Jérôme Tonta, coach des Warriors, après la victoire de ses protégés.

Par ailleurs, les Highlands Young Cadets ont causé la surprise en s'imposant face aux Mahébourg Flippers dimanche. Et pourtant, les Sudistes avaient les choses bien en main lors du premier quart-temps (22-11). Mais le scenario allait changer dans le deuxième quart-temps avec un retour en force de Highlands qui le remporta 17 à 9 ! Conséquence, les Flippers ne possédaient plus que trois points d'avance à la mi-temps, 31-28. Les Mahébourgeois repartaient à l'abordage dans le troisième quart-temps et donnaient l'impression de reprendre le dessus. Avant d'aborder l'ultime quart-temps, ils menaient de 5 points (47-42).

Les Highlands Young Cadets (en blanc) ont agréablement surpris face aux Mahébourg Flippers. © Krishna Pather

Mais ce quatrième quart-temps était des plus accrochés. Les Young Cadets jetaient tout leur poids dans la bataille et donnaient beaucoup de fil à retordre aux protégés de l'entraîneur Pascal Prayag. Si bien qu'au terme des 40 minutes réglementaires, le score était de 64 partout. On eut donc recours à une prolongation et contre toute attente, Highlands allait mieux gérer les moments de tension pour s'imposer de deux points, 73 à 71. Un succès qui fait du bien au moral de cette équipe qui tentera d'enchaîner dimanche prochain contre Malherbes Harlems. Pour les Flippers, il faudra se remettre dans le sens de la marche dimanche toujours face au Curepipe Starlight SC.

Pour leur part, les Hammers ont signé une précieuse victoire face à Malherbes Harlems sur le score de 80 à 62.

A noter que jeudi dernier, l'AS Vacoas-Phoenix s'était imposée sur le très large score de 105 à 53 contre Forest Side SC. Cette formation aura un autre gros morceau à se mettre sous la dent ce soir, en l'occurrence le champion en titre Roche Bois Warriors, qui reste sur une série de quatre victoires.

Les prochaines rencontres

(au gymnase de Phoenix)

Aujourd'hui

19h : Roche Bois Warriors vs Forest Side SC

Jeudi 5 juin

19h : F17 vs Hammers

Dimanche 8 juin

16h : Malherbes Harlems vs Highlands Young Cadets

18h : Curepipe Starlight SC vs Mahébourg Flippers