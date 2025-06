Ile Maurice: Akshay Goteea - Quand le maquillage devient art, culture et affirmation de soi

À 31 ans, il s'impose comme l'une des figures incontournables de la beauté à Maurice. Maquilleur de renom, entrepreneur passionné, éducateur engagé et désormais directeur national de Miss Tourism Africa Mauritius 2025, Akshay Goteea incarne une nouvelle génération de créateurs mauriciens, qui font montre de talent, d'audace et de vision.

L'histoire d'Akshay Goteea ne commence pas dans un studio glamour mais dans les couloirs de sa maison, un pinceau à la main et une curiosité débordante. «Je ne suis pas devenu maquilleur du jour au lendemain. C'était d'abord une passion, une manière de m'exprimer», confie-t-il. Ce qui était au départ de simples essais sur sa famille et ses amis s'est transformé en carrière professionnelle, couronnée par la création d'AY Artistry, une marque fondée avec sa soeur, sa plus grande alliée. Derrière le succès d'Akshay Goteea, il y a une famille. «Ma mère et ma soeur sont mes piliers. Elles ont cru en moi avant que je n'y croie moi-même », raconte-t-il avec émotion. Il évoque aussi un cercle d'amis fidèles, devenus sa deuxième famille. «Sans eux, rien de tout cela n'aurait été possible.»

Un style unique, une vision affirmée

Akshay Goteea ne se contente pas de maquiller. Il sublime. Pour lui, chaque visage est une histoire. «Mon travail, c'est de révéler la beauté de chacun, pas de la cacher», dit-il. Son style mêle glamour audacieux et techniques intemporelles et c'est cette signature qui lui a valu le prix du Meilleur maquilleur aux Backstage Awards 2019 au Hennessy Park. Une reconnaissance qui lui a ouvert les portes de collaborations prestigieuses : Miss Universe Mauritius 2023, Miss Planet International Mauritius 2024, sans oublier celles avec des reines de beauté internationales comme Mrs World et Miss Seychelles.

De Master classes aux projecteurs internationaux

En mars, il a animé une Master class à l'occasion de la Journée internationale de la femme, en partenariat avec Pastel Cosmetics. «Voir plus de 100 femmes réunies autour de la beauté et de la confiance en soi, c'était magique», se souvient-il. Il travaille également avec MAC Cosmetics, apportant les tendances mondiales à la scène locale. Les photographes mauriciens saluent sa précision et l'émotion que ses maquillages font passer à travers leur objectif.

Récemment nommé directeur national de Miss Tourism Africa Mauritius 2025, sous l'égide d'Unique International, Akshay Goteea veut aller plus loin. Ce concours, bien plus qu'un événement de beauté, veut être une plateforme de valorisation de la culture, du tourisme et de l'émancipation féminine en Afrique. «C'est une mission. On va montrer au monde la richesse de notre île et élever une nouvelle génération d'ambassadrices», affirme-t-il.

Son message aux jeunes : Osez créer

Entre créativité et stratégie, Akshay Goteea est aussi un entrepreneur avisé. «Être artiste aujourd'hui, c'est aussi être chef d'entreprise. Il faut construire sa marque, rester cohérent, apprendre sans cesse.» Et aux jeunes qui rêvent de suivre leurs passions, il lance un message fort : «N'attendez pas que le monde vous donne l'autorisation. Croyez en votre talent, entourezvous bien et travaillez dur. C'est possible.» Et après ? «J'ai encore tellement d'idées en tête. Des collaborations, de nouvelles Master classes et surtout une édition inoubliable de Miss Tourism Africa Mauritius 2025», confie-t-il avec un sourire éclatant. Car si Akshay Goteea a déjà beaucoup accompli, il le dit lui-même, «ce n'est que le début.»