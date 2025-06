Cameroun: Candidature de Paul Biya en 2025 - Le contre-appel qui vient de la région du Sud

Les jeunes de la région du Sud, réunis au sein du Mouvement pour la jeunesse du Changement (MJC) demandent à Paul Biya de ne plus être candidat à la prochaine présidentielle et d'installer une véritable démocratie.

Environ 300 militants avaient répondu à l'appel des responsables du Rdpc et assimilés originaires de la région du Sud Cameroun,le 31 mai dernier à Mvomeka'a .

Leurs voeux manifestés étaient de voir le président Paul Biya se présenter à la prochaine élection présidentielle.

Quelques jours après, un communiqué du 02 juin 2025 largement partagé sur les réseaux sociaux signale un contre appel des jeunes - tous partis et expressions confondus disent-ils- demandant «au président Paul Biya de ne plus se présenter aux élections présidentielles prochaines, mais d'installer une véritable démocratie pouvant permettre une alternance paisible et durable au Cameroun».

Selon Ombede Evina Ndo, par ailleurs cousin de l'ambassadeur du Cameroun à Bruxelles selon ses dires, des jeunes dénoncent tour à tour « le non-renouvellement de la classe politique devenue obsolète et insensible ; le non accès aux soins de santé primaires et élémentaires ; l'abandon par le pouvoir des 3 régions et la discrimination ethnique et régionale; les richesses du pays gérées sans partage entre les pontes du régime au pouvoir », etc.

Ce n'est pas le premier contre-appel qui se signale au passage des caravanes du pouvoir qui « évangélisent » pour la candidature de Paul Biya.

Le 15 mai dernier, dans le cadre des préparatives pour la fête de l'unité, des jeunes avaient vilipendé le parti au pouvoir pour sa gestion des crises qui minent actuellement le Cameroun.

Début mars, un document émanant de « La Jeunesse Consciente et Républicaine du Cameroun », disait constater « pour le déplorer avec dégoût, que les personnes âgées qui nous gouvernent, non contentes de détenir tous les leviers du pouvoir dans notre pays depuis plus d'un demi-siècle, et de s'être enrichis en paupérisant sans cesse le peuple camerounais, ont manifestement la malheureuse intention de perpétuer leur funeste règne par tous les moyens. »

Dans la même veine, une « pétition contre-appel de la jeunesse de la lékié » adressée aux élites de la Lékié qui avaient tôt embrayé sur l'appel venant du Sud. Que disaient les jeunes de la Lékié ? Pas de réponse concrètes jusqu'à nos jours

Nous, la jeunesse de la Lekie, avons été estomaqués, choqués et interloqués par l'annonce dans les médias d'un appel dit «appel de la Lekie pour une candidature du président Paul Biya à une élection anticipée au cours de l'année en cours », lancé par un groupe d'hommes et de femmes politiques originaires de notre département. Si nous ne leur contestons point le droit de lancer un appel de ce genre au président de leur formation politique, nous refusons avec la dernière énergie l'utilisation du nom d'un département dont la population, essentiellement jeune, ne se reconnait pas dans cette mascarade plus proche d'une imposture politique que d'un acte républicain».

Désormais le débat est national. Appels et contre-appels illustrent-ils une vigueur démocratique propre au Cameroun, faisant penser que la liberté d'expression est une réalité ? Les politologues, sociologues et autres 'bavardologues' et 'claviéristes' de la scène camerounaise pourraient mieux plancher sur cette polémique de la transition...