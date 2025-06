Gabon: Recherche scientifique - Un concours pour montrer ce que les chercheurs trouvent

Le bureau national de l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF Gabon) a lancé récemment dans ses locaux sis à l'université Omar Bongo (UOB) de Libreville, l'activité dénommée "Les journées scientifiques de l'AUF" dont l'objectif est de promouvoir les résultats des recherches scientifiques aussi bien menées par les doctorants que les enseignants chercheurs. Le concours veut démystifier le discours scientifique au profit des populations gabonaises qui accusent les chercheurs de ne jamais avoir des résultats concrets de leurs années d'études.

La première phase de cette activité s'est déroulée pendant deux jours au sein du Campus numérique Francophone de Libreville. Il s'agit d'un événement scientifique majeur qui a pour vocation de mettre en lumiere les travaux de recherche originaux et innovants menés par les chercheurs seniors et juniors (doctorants) et enseignants-chercheurs dont les travaux portent sur le Gabon.

Il importe de souligner que ces journées constituent une plateforme d'échange, de partage et de valorisation du savoir, ouverte à la fois à la communaute scientifique et au grand public. Et pour cette première édition un certain nombre de dossiers ont été envoyés par les candidats. Seuls 20 d'entre eux ont été retenus après examen final des dossiers. On compte 10 retenus chez les seniors, et 10 chez les juniors. La première journée, deux passages ont été effectués avec 5 enseignants chercheurs en matinée et 5 l'après-midi. Et pour la deuxième journée, c'était le même principe pour les doctorants.

" Les journées scientifique de l'AUF ont pour objectif de stimuler la production scientifique, d'encourager l'innovation, mais surtout de valoriser les travaux des chercheurs, des enseignants chercheurs aussi bien des seniors c'est-à-dire des enseignants, mais aussi les chercheurs juniors, donc des doctorants", a explique, Guy Roger Nguema Ndong, Représentant du Bureau national AUF-Gabon, et Responsable du Centre d'Employabilité Francophone de Libreville.

Selon le président du jury de ces Journées scientifiques de l'AUF-Gabon 2025, le Pr. Pierre Nzinzi, il est question de faire connaître la recherche telle qu'elle se fait dans le domaine des sciences humaines et sociales. Il assure que les critères d'évaluation des travaux mis en avant sont : la pertinence scientifique et la pertinence sociale des projets présentés. "On a pris tout ce qui concerne les sciences humaines et sociales. C'est-à-dire en gros de la Littérature, au Droit et à l'Economie, ce qu'on appelle science humaine", a fait savoir le président du jury.

Quant au candidat Dr. Wouarēne Merlot Mbanda, libre/enseignant-chercheur, à l'Ecole Normal Supérieur, il s'est dit satisfait de prendre par à ce concours qui est une plateforme de promotion des innovations pédagogiques et scientifiques. "Vous connaissez peut-être mieux que moi la problématique de l'intégration des langues maternelles dans le système éducatif au Gabon qui a fait couler beaucoup d'encre depuis des décennies. Depuis plus de 40 ans, on en parle, on en parle mais rien est fait", a-t-il précisé.

Et comme pour insister sur le sujet, il a déclaré qu'il a la clé à cette problématique pourtant simple. "Aujourd'hui, je suis venu avec une approche didactique pour proposer ce que j'ai appelé la bonne clé. J'ai proposé des approches plurielles qui sont des approches didactiques qui permettent l'enseignement de toutes langues sans exception. Cela peut paraître utopique, mais c'est possible", a-t-il déclaré.

A propos des lauréats, dudit concours, ils auront droit à un certain nombre de privilèges. Ils auront droit à des prix composés d'outils qui vont leur permettre de poursuivre leurs recherches dans la sérénité (ordinateurs, tablettes, téléphones portables). Leurs travaux seront publiés dans tout le réseau de l'AUF en Afrique Centrale et les grands-lacs et le reste des pays du réseau à travers le monde sous formes d'articles de presse pour valoriser les travaux, mais également leurs porteurs.

Après la publication des résultats du concours dans les prochains jours, des attestations leur seront remises. Et pour finir des actes du concours seront publiés et constitués desdits travaux du concours présentés durant ces deux journées scientifiques sous forme d'articles scientifiques correspondants aux normes exigées.