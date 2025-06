Gabon: Pour une gouvernance efficace des marchés publics

La commande publique, levier stratégique de développement, doit être profondément réformée pour répondre aux enjeux de transparence, d'efficacité et de justice économique.

Un outil clé pour le développement

Dans de nombreux pays en développement, la commande publique représente un puissant levier de croissance, de redistribution des richesses et de modernisation de l'action publique.

En République gabonaise, où les dépenses publiques constituent une part significative du PIB, la qualité de la gestion des marchés publics est un enjeu stratégique majeur.

Une commande publique bien gouvernée, conditionne non seulement l'efficacité des politiques publiques, mais aussi la confiance des citoyens, des investisseurs et des partenaires au développement.

Malgré un arsenal juridique encadrant la passation des marchés publics, le système gabonais souffre de dysfonctionnements persistants. Le recours excessif aux marchés de gré à gré, souvent justifié par des situations d'urgence ou la spécificité des prestations, est devenu une pratique courante.

Cette dérive fragilise la concurrence, engendre des surcoûts, compromet la qualité des services publics et crée un terrain propice à la corruption et au clientélisme.

Une situation intenable, à laquelle il devient urgent de remédier.

Une feuille de route pour une commande publique transparente est importante pour restaurer l'intégrité du système, il est impératif d'adopter une stratégie claire et ambitieuse, articulée autour de quatre piliers majeurs :

1. Moderniser les outils de gestion

La dématérialisation des procédures s'impose comme une réponse structurante aux lourdeurs administratives et aux zones d'ombre du système. Des plateformes numériques pour la publication des appels d'offres, la réception des candidatures et le suivi de l'exécution des marchés offriraient plus de transparence, réduiraient les risques de fraude et garantiraient un accès équitable à l'information.

2. Instaurer un contrôle indépendant et efficace

La transparence ne peut exister sans une surveillance autonome, dotée de moyens réels d'action. Il faut renforcer les organes de contrôle existants, à l'image de la Cour des comptes et garantir leur indépendance vis-à-vis du pouvoir politique. Des audits réguliers, publics et contraignants doivent devenir la norme.

3. Réduire les délais et simplifier les procédures

La lenteur des procédures nuit à la réactivité de l'administration et à la réalisation des projets publics. Il est temps d'alléger le cadre réglementaire, tout en préservant les principes fondamentaux de concurrence et de transparence. La formation des agents, le renforcement des capacités institutionnelles et une meilleure planification des marchés sont des leviers cruciaux.

4. Former et responsabiliser les acteurs

Les marchés publics ne peuvent être efficaces sans des agents compétents et intègres. La professionnalisation des acteurs, la mise en place de programmes de formation continue et l'adoption d'un code de déontologie sont essentiels pour instaurer une véritable culture de la performance et de la probité.

Une réforme de fond, pas seulement de forme

La refonte du système de passation des marchés publics ne doit pas être perçue comme une simple exigence technique. C'est un acte politique fort, qui traduit une volonté de rupture avec les pratiques opaques et prédatrices du passé.

Elle répond aussi aux engagements internationaux du Gabon en matière de bonne gouvernance, de transparence budgétaire et de lutte contre la corruption.

Une réforme pour bâtir l'avenir

Mettre en place une commande publique efficace, transparente et équitable, c'est créer les conditions d'une croissance inclusive, d'un État plus légitime et d'une société plus juste.

Le Gabon dispose des outils et des compétences nécessaires pour réussir cette transformation. Ce qui manque encore, c'est une volonté politique ferme, appuyée par une mobilisation citoyenne et un engagement sans faille des institutions.

Une réforme ambitieuse des marchés publics n'est pas une option. C'est une condition essentielle pour bâtir un Gabon plus fort, plus juste et tourné vers l'avenir.