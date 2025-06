Sénégal: Approvisionnement en moutons - Le pays n'importe que 300 mille sujets, selon le ministre Mabouba Diagne

Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage accompagné de son homologue mauritanien, a visité le 2 juin dernier, le marché à bétail de Séwékhaye dans la commune de Ngoundiane. Mabouba Diagne a fait le point sur l'approvisionnement en moutons à quelques jours de la fête de la Tabaski. Il a révélé que le foirail de Séwékhaye, à date, compte 25.766 têtes contre, 22. 250 têtes en 2024, soit une différence positive de 3. 516 têtes de moutons de plus par rapport à la même année.

«Au total, le Sénégal a besoin réellement de 2 millions de têtes de moutons, les 830.000 têtes dont on parle, c'est ce qui passe dans les différents marchés de bétail », a fait savoir M. Diagne. Il a précisé que sur ces 2 millions de têtes de moutons, seuls 300.000 sont importés des pays voisins, dont la Mauritanie qui fournit 80%, le reste nous vient du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Il informe que le Sénégal exporte aussi des moutons vers des pays voisins comme la Gambie, la Guinée Bissau et la Guinée Conakry.

Selon le ministre de l'Elevage, après avoir organisé le Conseil interministériel, en prélude de la Tabaski, il s'est rendu en Mauritanie pour discuter avec son homologue et toutes les dispositions ont été prises par les deux gouvernements, afin de disposer à Séwékhaye de 110 tonnes d'alimentation de bétail.

Mabouba Diagne soutient que cette quantité a été équitablement répartie entre les éleveurs sénégalais et mauritaniens, soit 55 tonnes d'aliments distribués de part et d'autre et couvrant tous les éleveurs qui vendent des moutons dans le foirail.