Soudan: Le gouvernement condamne l'attaque d'une milice rebelle contre un convoi d'aide humanitaire de l'ONU dans la région d'Al-Koma

Le gouvernement soudanais a exprimé sa profonde condamnation et sa préoccupation face au grave incident survenu lundi soir, au cours duquel des véhicules de secours humanitaires de l'ONU ont été traîtreusement attaqués par des drones d'attaque appartenant à la milice rebelle des Forces de soutien rapide, dans la région d'Al-Koma, dans une tentative délibérée de bloquer la route aux équipes humanitaires et de perturber leur mission de livraison d'aide aux citoyens assiégés dans la ville d'El Fasher et dans les camps de déplacés.

Un communiqué du Bureau du porte-parole officiel du ministère de la Culture et de l'Information a indiqué que les attaques criminelles ont entraîné la destruction d'un certain nombre de camions de l'ONU, le martyre d'un certain nombre de gardes, de chauffeurs et de citoyens, et la blessure d'autres membres du personnel de sécurité accompagnant le convoi.

Le gouvernement soudanais a affirmé que l'attaque constitue une violation flagrante du droit international humanitaire et une atteinte directe et délibérée aux efforts inlassables du gouvernement, en coopération avec les Nations Unies et les organisations internationales, pour fournir une aide humanitaire d'urgence aux civils dans le besoin et touchés par la guerre.

Alors que le gouvernement rejette ce comportement criminel de la milice, il réitère sa pleine coopération avec les Nations Unies et les organisations humanitaires pour poursuivre les efforts visant à acheminer de l'aide à ses citoyens dans les zones assiégées par la milice.