Le président de l'Université internationale du Soudan et président de l'Association des universités africaines, prof Bakri Osman Saeed participe à la réunion du groupe d'experts au siège des Nations Unies à New York les 3 et 4 juin 2025.

Cette réunion explorera la possibilité de créer une université en ligne ou une plateforme similaire pour promouvoir l'enseignement à distance et l'apprentissage ouvert dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STEM) aux niveaux du premier et du deuxième cycle. Cela sera conforme au Programme de Doha pour les pays les moins avancés (PMA), en prenant des mesures pour exploiter le pouvoir de la science, de la technologie et de l'innovation, ainsi que les opportunités qu'ils offrent à des millions de jeunes dans les PMA, pour accélérer la transformation structurelle et sortir de la liste des PMA.

La réunion abordera un certain nombre de sujets connexes, notamment : la cartographie des initiatives existantes dans ce domaine, l'exploration de nouvelles approches possibles, les ressources nécessaires et les sources de financement durables.

Offrir des possibilités d'accès spéciales aux groupes les plus pauvres et les plus vulnérables, assurer l'équilibre entre les sexes, créer un réseau virtuel d'établissements d'enseignement à l'intérieur et à l'extérieur des pays les moins avancés, soutenir la conception des programmes et des programmes d'études, élargir la portée et la durabilité de l'éducation et faciliter la reconnaissance et l'accréditation mondiales conformément aux normes internationales.

Ces points constitueront l'objet du rapport que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies soumettra à l'Assemblée générale à sa soixante-dix-huitième session pour examen.