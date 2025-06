Congo-Brazzaville: Parlement - Apporter des réponses urgentes aux défis actuels

Le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, a rappelé le 2 juin à l'ouverture des travaux de la 9e session ordinaire de l'institution que les défis économiques, sociaux et sécuritaires auxquels le Congo continue de surfer, appellent à des réponses urgentes et audacieuses de la part des dirigeants.

Face au tableau peu reluisant qu'affiche le pays actuellement, Isidore Mvouba demande « avec insistance au gouvernement de régler l'épineuse question de la dette, de rétablir les équilibres macro-économiques. Il s'agit des exigences de premier plan.

De même, assurer en permanence la desserte en eau et électricité de qualité, doter les centres de santé en médicaments essentiels, s'approvisionner sans heurts en produits pétroliers, remettre à niveau les axes de circulation des voiries urbaines, fluidifier la procédure de délivrance des passeports, sont tout autant des exigences d'ordre social », a rappelé le président de la chambre basse du Parlement. Il a précisé que le gouvernement est à même, au regard de son savoir-faire, de trouver des réponses idoines à ces problèmes.

Les députés ont, par la voix de leur président, réitéré l'appel à la paix des coeurs et la tranquillité des esprits dans les différentes villes du pays, ainsi que l'amélioration des conditions de détention dans l'univers carcéral. « Gardienne des valeurs républicaines, l'Assemblée nationale, pour sa part, sait compter sur la dextérité du président Denis Sassou N'Guesso et du gouvernement pour relever ces challenges des temps nouveaux. Dans la même optique, notre chambre est appelée à faire face à ses propres exigences éthiques et politiques », a poursuivi Isidore Mvouba.

S'adressant à ses collègues députés, il leur a demandé de faire preuve de discipline, de lucidité, d'imagination et d'unité dans le travail qu'ils ont à faire au quotidien. « Une fois de plus, je persiste et attire l'attention des collègues sur l'assiduité aux séances plénières et à toutes les activités de la chambre. Vous aurez ainsi compris que, comme aime à le dire le président de la République, seul le travail acharné est susceptible de générer les résultats probants qui font la fierté du devoir accompli.

Pour cela, les groupes parlementaires doivent s'investir et veiller à la sacralisation du travail parlementaire par chacun de leurs membres. Quant aux commissions permanentes, laboratoires et principales chevilles ouvrières de la chambre, elles doivent faire preuve de plus d'ingéniosité et de dynamisme dans le contrôle de l'action gouvernementale », a-t-il martelé. Isidore Mvouba a encouragé les groupes d'amitié qui contribuent, d'après lui, de manière efficace à l'essor de la diplomatie parlementaire.

Insistant sur les absences de certains députés aux sessions et autres activités parlementaires, il a invité la représentation nationale à inscrire les travaux de la 9e session ordinaire administrative sous le sceau de l'efficacité et de l'éthique parlementaire. Notons que parmi les dix-sept affaires inscrites à l'ordre du jour de cette session, il y a plusieurs projets et propositions de loi portant sur des secteurs essentiels de la vie nationale. Une occasion pour les députés de ne pas perdre de vue que chaque loi qu'ils adoptent doit améliorer la vie des Congolais et renforcer la cohésion nationale.

Concernant des propositions de loi, le président de l'Assemblée nationale a adressé ses félicitations aux députés Ferréol Gassackys et Bersol Exaucé Ngambili Ibam, initiateurs des quatre textes de loi qui meublent l'ordre du jour de la présente session. « La présente session nous offre également l'occasion de remettre l'ouvrage sur le métier sur une affaire d'importance inscrite à notre examen, au titre du débat d'orientation budgétaire », a-t-il rappelé.