Ile Maurice: Anil Bachoo honoré de rencontrer le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros

Anil Bachoo, le ministre de la Santé, a eu l'honneur de rencontrer le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), lors d'une réunion importante tenue à Genève, le lundi 26 mai. Cette rencontre a permis de renforcer la coopération entre Maurice et l'OMS dans le domaine de la santé publique. Au cours de cet échange, le Dr Tedros a remercié Anil Bachoo pour le soutien apporté par Maurice à l'Accord sur la pandémie, un accord mondial qui a récemment été officiellement adopté par l'Assemblée mondiale de la santé. Il marque une étape majeure dans la préparation et la gestion des futures urgences sanitaires mondiales.

De son côté, Anil Bachoo a exprimé la profonde gratitude de Maurice envers l'OMS pour son appui constant au fil des années, soulignant l'importance de cette collaboration dans le renforcement du système de santé national. Les deux interlocuteurs ont également abordé des priorités majeures en matière de santé, notamment le renforcement des soins de santé primaires, essentiels pour garantir un accès universel à des services de qualité. Ils ont aussi discuté de la montée des maladies non transmissibles, telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires et le cancer, qui représentent un défi grandissant pour la santé publique.

Enfin, ils se sont accordés sur la nécessité de lancer une campagne nationale plus vigoureuse et ambitieuse visant à promouvoir des habitudes alimentaires plus saines et des choix de vie pour améliorer la santé globale de la population mauricienne. Cette rencontre témoigne de la volonté commune de Maurice et de l'OMS de poursuivre leur partenariat afin de relever ensemble les défis sanitaires actuels et futurs.