Ile Maurice: Révisions judiciaires déposées en cour

Mouvements en Cour suprême, hier, concernant les 1 765 licenciés de la Local Government Services Commission (LGSC). À 9 h 45, une équipe légale du MSM, composée d'Anwar Husnoo, ex-ministre des Collectivités locales, de Soodesh Callichurn, ex-ministre du Travail, de Me Anil Gayan, de Me Ravi Yerrigadoo et de l'avouée Me Sharmila Sonah-Ori, s'est rendue en Cour suprême pour déposer une demande de révision judiciaire afin de contester ces licenciements, jugés «injustes et cruels» et décidés sous l'actuel gouvernement. Une demande de stay of execution (suspension de la décision) a également été formulée.

Les autres parties concernées, dont la LGSC, s'opposent à cette suspension. Pour Me Gayan, «cette décision n'a pas été prise par les Collectivités locales, mais par un comité ministériel», alors que, selon lui, le pouvoir de licenciement revient exclusivement aux Collectivités locales dans ce cas précis. Anwar Husnoo a, par ailleurs, démenti que ces recrutements aient été effectués à la veille des législatives de 2024, précisant que «l'appel d'offres a été lancé en octobre 2023». L'affaire sera entendue le lundi 9 juin.

Une heure plus tard, Me Roshi Bhadain a également déposé deux demandes de révision judiciaire, ciblant les licenciements d'employés de la municipalité de Vacoas-Phoenix et du conseil de district de Rivière-du-Rempart. Ces deux instances, ainsi que la LGSC, s'opposent à ces recours. «S'ils considèrent que ces recrutements sont illégaux, nous ferons valoir que ces licenciements le sont tout autant», dit-il, affirmant que la LGSC n'a pas respecté ses propres textes législatifs, notamment la LGSC Act de 1975. Il demande une injonction contre ces licenciements avant le 15 juin, date à laquelle les contrats des employés concernés arrivent à échéance.

Il annonce également que des démarches similaires seront entreprises dans les jours à venir pour les licenciés des conseils de district de Grand-Port et de Savanne. La LGSC est également citée comme défenderesse dans ces affaires, qui seront elles aussi entendues le 9 juin en Cour suprême.