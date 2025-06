Congo-Kinshasa: Le gouvernement salue l'appel au dialogue de l'opposant Fayulu pour la paix en RDC

Le porte-parole du Gouvernement et ministre de la Communication, Patrick Muyaya, a salué la main tendue de l'opposant Martin Fayulu au Président Félix Tshisekedi, pour une rencontre directe en vue de la recherche de la paix en RDC. Lors d'un briefing de presse le 2 juin 2025 à Kinshasa, Patrick Muyaya a souligné que le pays a aujourd'hui plus que jamais besoin de constituer un bloc de patriotes pour faire face aux groupes rebelles et contrer ce qu'il a qualifié « d'axe du mal », en référence à l'ingérence étrangère, notamment du Rwanda, en RDC.

S'adressant aux journalistes congolais, Patrick Muyaya a insisté sur la nécessité de rejeter toute tentative de légitimation de l'agression de la RDC :

« Dans un contexte où un bloc s'est formé autour de ce que j'appelle l'axe du mal vous savez bien de quoi il s'agit et face à cette tentative malsaine de vouloir présenter comme congolais une agression qui vient pourtant de l'extérieur, nous avons besoin, et j'espère que vous en serez vous-même porteur, d'un bloc de patriotes déterminés à mettre fin à toute initiative visant à légitimer, entre guillemets, ce que fait le Rwanda en RDC sous des prétextes fallacieux ».

Il a annoncé que le Gouvernement donnera prochainement plus de détails sur la disponibilité du Président de la République, Felix Tshisekedi à rencontrer Martin Fayulu, président du parti politique ECIDE. Le porte-parole du Gouvernement a qualifié l'appel de M. Fayulu d'acte patriotique essentiel dans un contexte où la survie du pays est en jeu : « Il faut considérer que c'est l'enjeu de la survie de notre pays qui est engagée et c'est un acte patriotique qu'a posé l'honorable Fayulu ce soir ».

Dans une vidéo publiée le même jour sur les réseaux sociaux, Martin Fayulu a décrit la situation actuelle comme l'une des plus sombres de l'histoire de la RDC, alertant sur le risque imminent de balkanisation du pays en raison de l'insécurité et de l'activisme des groupes armés dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, notamment sous le contrôle du groupe rebelle Alliance Fleuve Congo/M23, soutenu par le Rwanda.

Quelques heures après cet appel au dialogue national, le Président Félix Tshisekedi a accepté la main tendue de Fayulu. Dans la soirée, Tina Salama, porte-parole du chef de l'État, a confirmé sur son compte X la disponibilité du Président à rencontrer l'opposant, saluant son patriotisme et son engagement pour la cohésion nationale : « Le Président de la République salue le patriotisme et le sens d'engagement pour la cohésion nationale affichés par M. Martin Fayulu et affirme sa disponibilité à le rencontrer pour sauver la République de la prédation qui menace nos institutions et notre intégrité territoriale ».