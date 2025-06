Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 04 juin 2025

revue de presse

Afrique : La juridiction Panafricaine tourne une nouvelle page

C’est à Arusha en Tanzanie, que la Cour Africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) a élu l’honorable juge Modibo Sacko, du Mali, à la présidence et l’honorable juge Bensaoula Chafika, d’Algérie, à la vice-présidence dans le but de protéger, promouvoir et défendre les droits de l'homme en Afrique.

L’élection a eu lieu ce 02 juin 2025, au premier jour de la 77e session ordinaire de la Cour, qui se tient à son siège à Arusha, en République-Unie de Tanzanie. Cette institution de droit panafricaine constitue une juridiction internationale régionale qui renforce la protection des droits de l'homme en complément de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. (Source allAfrica)

Niger : Des ONG appellent à libérer la figure de la société civile Moussa Tchangari, détenu depuis 6 mois

Au Niger, cela fait 6 mois que Moussa Tchangari est privé de liberté. Figure de la société civile locale, Secrétaire général de l'ONG Alternative espaces citoyens, il a été arrêté chez lui à Niamey le 3 décembre dernier puis inculpé, un mois plus tard, d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, atteinte à la défense nationale et complot contre l'autorité de l'État. Transféré à la prison de Filingué, à 170 km de Niamey, Moussa Tchangari n'a pas été entendu depuis.

Ce 3 juin 2025, quatre organisations internationales de défense des droits humains appellent à sa libération : la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH), Amnesty, Human Rights Watch (HRW) et l'Organisation mondiale contre la torture (OMCT). (Source RFI)

RDC : L’inédit face-à-face Tshisekedi-Fayulu

L’heure n’est plus aux demi-mesures, avertit l’opposant Martin Fayulu. Dans un message lundi à la nation, le leader de l’Ecidé a distribué les cartons rouges à Kabila et Nangaa. L’ex-candidat aux présidentielles de 2018 et 2023 a proposé, par contre, une rencontre directe avec le chef de l’État, sans condition ni calcul.

« Ce n’est pas une faveur que je vous demande, mais un acte de patriotisme », s’est-t-il adressé au président Tshisekedi. Une main tendue inédite que Tshisekedi a acceptée quelques heures après, dans un contexte de tensions régionales extrêmes. Fayulu qualifie d’ailleurs la crise actuelle « d’existentielle ». (Source Ouragan)

ActionSA veut limiter les droits des migrants en Afrique du Sud

Le parti d’opposition sud-africain ActionSA a soumis une série de propositions d’amendements constitutionnels visant à corriger ce qu’il considère comme une interprétation abusive de certaines dispositions de la Constitution, contribuant, selon lui, à la crise migratoire persistante dans le pays.

Présentant les grandes lignes de ces propositions, le chef parlementaire d’ActionSA, Athol Trollip, a dénoncé l’usage détourné de certaines clauses constitutionnelles pour justifier l’octroi de services publics essentiels — tels que le logement, les soins de santé ou l’éducation — à des personnes en situation irrégulière. (Source apanews)

La Tunisie condamne l’assassinat d’un de ses ressortissants dans le Var et demande la protection de ses citoyens

Le Parquet national antiterroriste français s’est saisi lundi de l’enquête sur le meurtre samedi dans le Var d’un Tunisien de 46 ans par un suspect français, qui a diffusé des vidéos à caractère raciste sur les réseaux sociaux.

Le ministre de l’intérieur tunisien, Khaled Nouri, a condamné lundi 2 juin au soir l’assassinat d’un Tunisien dans le sud de la France par un de ses voisins et demandé que ses compatriotes soient protégés, lors d’un entretien téléphonique avec son homologue français, Bruno Retailleau. (Source Lemonde Afrique)

World Boxing s'excuse pour l'annonce sur la boxeuse algérienne Imane Khelif

La boxeuse algérienne Imane Khelif est de nouveau au centre de toutes les attentions.

D'abord exclue de la prochaine compétition sportive, Imane Khelif peut à nouveau participer si elle est reconnue femme après le dépistage génétique imposé par la World Boxing. L'Organisation mondiale de la boxe s'est excusée ce lundi d'avoir annoncé l'exclusion de l'athlète algérienne de tout événement à venir.

Cependant, l'instance dirigeante de la boxe mondiale ne compte pas revenir sur les nouveaux critères introduisant ces tests de sexe, qui visent à garantir la sécurité de tous les participants. (Source Africanews)

Côte d’Ivoire : Pas de nouvelle révision de la liste électorale avant la présidentielle 2025

En Côte d’Ivoire, la Commission Électorale Indépendante (CEI) a annoncé l’impossibilité de conduire une autre opération de Révision de la Liste électorale au risque de compromettre la tenue de l’élection du Président de la République à la date constitutionnelle.

Annonce faite le 2 juin 2025 par le président de la CEI, Coulibaly-Kuibiert Ibrahime. Il s’exprimait à l’occasion d’une conférence de presse qu’il a animée ce lundi 02 juin 2025 au siège de l’institution à Abidjan. Selon la CEI, la liste électorale définitive, initialement prévue pour le 20 juin, sera finalement consultable à partir du mercredi 4 juin 2025. (Source Africa 24)

Burkina Faso : Détournement de près de 34 millions de litres d’hydrocarbures subventionnés

Au Burkina Faso, une enquête menée entre 2020 et 2024 a révélé un vaste système de fraude portant sur le détournement d’environ 34 millions de litres d’hydrocarbures subventionnés, avec un préjudice estimé à plus de 7 milliards de francs CFA pour l’État. Cette fraude concerne spécifiquement 13 unités industrielles (carrières, entreprises BTP, unités de production) toutes reconnues en infraction après un contrôle sur échantillon, alors que le pays compte plus de 1 000 entreprises de ce type.

Au cœur du mécanisme, l’usage illicite de carburant subventionné destiné à la consommation des ménages. En principe, les hydrocarbures subventionnés (notamment le gasoil vendu à 613 FCFA le litre) doivent exclusivement alimenter les stations-service pour les particuliers. À l’inverse, les unités industrielles doivent s’approvisionner en carburant non subventionné, vendu environ à 1 150 FCFA le litre. (Source beninwebtv)

Bill Gates promet d’investir la majorité de sa fortune évaluée à 200 milliards de dollars pour le développement de l’Afrique

Dans un discours prononcé à Addis-Abeba dans la salle Nelson Mandela de l’Union africaine, Bill Gates a annoncé qu’il investira la majeure partie de sa fortune personnelle, estimée à 200 milliards de dollars, pour soutenir le développement de l’Afrique. Devant des représentants étatiques, des diplomates et des membres de la société civile, il a précisé que cet engagement portera principalement sur la santé, l’éducation et le développement économique.

Le cofondateur de Microsoft a expliqué que cette initiative s’inscrit dans une volonté de consacrer l’intégralité de sa richesse à des projets philanthropiques d’ici vingt ans. Selon lui, les priorités seront l’amélioration des soins de santé primaires, la nutrition des mères et des enfants, ainsi que l’accès équitable à une éducation de qualité. (Source Africapresse)

Togo : Faure Gnassingbé au cœur de la diplomatie continentale

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a reçu lundi une délégation de ministres africains des Affaires étrangères, en marge de la 3ᵉ conférence ministérielle de l’Alliance politique africaine (APA) tenue à Lomé.

Composée de représentants du Mali, du Niger, du Burkina Faso, du Libéria, du Tchad et de la RDC, la délégation a présenté les conclusions de leurs travaux, notamment la Déclaration de Lomé, qui vise à affirmer la voix de l’Afrique sur la scène internationale dans un contexte de mutations géopolitiques.

Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a salué le rôle moteur du Togo dans cette initiative et a félicité Faure Gnassingbé pour sa désignation à la tête du Conseil de la République. (Source togonews)