Afrique de l'Ouest: Les coulisses de la tournée d'Ousmane Sonko, d'Abidjan à Conakry

La tournée que vient de terminer le Premier ministre sénégalais dans plusieurs pays de la sous-région a été l'occasion de l'observer de près sur le terrain diplomatique. Ousmane Sonko a eu tout le loisir d'asséner ses convictions panafricanistes en déroulant sa vision du futur de l'Afrique. Il ne s'est pas fait prier non plus pour préciser certaines de ses pensées peu ou mal comprises, le tout dans des interventions alliant fermeté et sens élevé de la répartie. Voici quelques échos de la visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire et en Guinée.

Il était entendu dès le départ que cette tournée participait d'une volonté revendiquée de raffermir davantage les relations entre le Sénégal et ses voisins, ce qui peut faire toute la différence pour un nouveau pouvoir dont les observateurs mettent souvent en avant l'ambition d'en finir avec le « système ».

Ousmane Sonko, le ton aimable et blagueur, a eu le mérite de se faciliter les choses en se mettant dans le bon état d'esprit à son arrivée à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire où son avion avait atterri la veille.

Vendredi, aux premières heures de la matinée, il s'est rendu sous une pluie battante au quartier Plateau, siège du gouvernement ivoirien, pour une visite de travail avec son homologue Robert Beugré Mambé. A l'entame des travaux, le chef du gouvernement sénégalais a surfé sur les averses abidjanaises pour une entrée en matière plus que réussie. "Cette pluie, cette belle verdure, le paysage d'Abidjan me rappellent ma Casamance naturelle dans le sud du Sénégal. Ce n'est pas comparable à la Côte d'Ivoire, mais la Casamance reste la localité la plus pluvieuse du Sénégal", confie-t-il à son hôte. Un ton qui a eu l'avantage de rapprocher les deux hommes, de susciter une atmosphère conviviale, d'instaurer une ambiance amicale qui s'est confirmée pour la suite.

Sonko convoyé à Bouaké aux frais de l'Etat ivoirien

L'audience avec le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, scrutée de partout, attendue de la même manière par les observateurs, a été l'un des moments forts du séjour du chef du gouvernement sénégalais en terre ivoirienne.

Le chef de l'Etat ivoirien a reçu le Premier ministre sénégalais à sa résidence de la Riviera Golf, au quartier Cocody. Un tête-à-tête qui a tiré en longueur. "Apparemment, ces deux-là ont beaucoup de choses à se dire. D'habitude chez Ouattara ça ne dure pas comme ça", plaisante un confrère ivoirien, un peu impatient et intrigué à la fois par cette longue discussion entre les deux hommes, laissés seuls par les officiels des deux pays, après les salamalecs d'usage.

Ils ne termineront leur tête-à-tête que 2h et 17 minutes après. Vêtu d'un grand boubou blanc et coiffé d'un bonnet de même couleur, Alassane Ouattara affiche le sourire, serre longuement la main d'Ousmane Sonko, tout en chuchotant à son oreille. "J'espère que le séjour de passe bien, avant de se tourner vers la patronne de la diplomatie sénégalaise. Ah, c'est ma chère Yassine (Fall). Je pense que tu vas rester encore. Ousmane, il faut que Yassine reste hein", lance le président ivoirien sur le ton de l'humour. Une belle complicité qui a fait oublier la longue attente de la fin de l'audience que le président ivoirien a accordée au chef du gouvernement sénégalais.

Signe que les deux leaders entretiennent une bonne relation et ont de l'égard l'un pour l'autre, le lendemain de cette audience, Ousmane Sonko s'est envolé à Bouaké, à 400 kilomètres d'Abidjan, à bord d'un appareil affrété par l'État ivoirien.

A Bouaké, Ousmane Sonko a été élevé au rang de citoyen d'honneur. Cerise sur le gâteau, la municipalité de la deuxième ville de Côte d'Ivoire lui a même conféré le titre de roi Nanan Koua Gbêtê II. "Je me montrerai digne de ce titre. Désormais, je suis un roi. Et cela va faire beaucoup parler dans les réseaux sociaux au Sénégal. Opposition et majorité vont m'appeler par ce titre", rigole Ousmane Sonko devant une foule nombreuse.

Agence de location de corbillards

De retour d'Abidjan, Ousmane Sonko a enchaîné par une rencontre avec la communauté sénégalaise. Ses réponses faces aux doléances ont été fermes et astucieuses à la fois, avec parfois un sens élevé de la répartie. "Pour les coopératives d'habitat, l'État ne pourra pas vous garantir un financement. Il s'agit d'une association privée. Organisez-vous pour en disposer. Après, on verra dans quelles mesures nous pouvons vous accompagner", a par exemple répondu Ousmane Sonko à une doléance sur ce sujet.

Il a enchaîné : "A Bouaké, les Sénégalais réclament deux ou trois corbillards. Ici, vous nous réclamez encore deux ou trois corbillards. Ne dites pas que tous les jours un compatriote perd la vie ici. Il y a trop de corbillards dans les discours, je soupçonne ce Monsieur de vouloir mettre en place une agence de location de corbillards". Malgré la gravité du sujet, l'hilarité s'est emparée de la salle.

Les rires se sont amplifiés lorsque l'officiel sénégalais a répondu à une interpellation relative aux arnaques de sociétés proposant des voyages à des tarifs moins coûteux. "Je n'y peux absolument rien. Si des gros gaillards acceptent qu'on les arnaque en vous proposant des offres bidon à des tarifs visiblement dérisoires, je n'y peux rien. Soyez juste vigilants", recadre-t-il.

Attention à la fibre nationaliste

La même ambiance prévalait à Conakry quand il y recevait la communauté sénégalaise installée en Guinée. "Il faut que ce soit clair : les logements sociaux ne sont pas faits pour les militants. Ils ne sont pas faits aussi pour des personnes comme Abdourahmane Sarr (ministre de l'Economie). C'est pour les personnes aux revenus moyens ou faibles", précise-t-il.

Répondant à une préoccupation des compatriotes relative aux facilités dont bénéficieraient les étrangers basés au Sénégal, Ousmane Sonko s'est voulu ferme. "Il ne faut pas trop pousser le bouchon. Les Sénégalais sont dans tous les coins du monde. Ils sont des milliers en Guinée et en Côte d'Ivoire. Et ils y sont bien traités. Il faut faire attention à cette fibre trop nationaliste. Les Sénégalais ne peuvent pas se comporter d'une certaine manière vis-à-vis des étrangers parce qu'ils sont partout dans le monde", recadre Ousmane Sonko.

Interpelé sur la dépréciation de la monnaie guinéenne, il a allié là aussi humour et fermeté. "Je n'y peux rien, mon frère. Je vous conseille de bien travailler pour amasser le maximum de fonds, je te jure que ce sera consistant au change. Il suffit juste de beaucoup amasser", rigole le Premier ministre.

Comme à Abidjan, la pluie s'était invitée aux activités du Premier ministre. "Je vais devoir m'arrêter là. Nous avons bien pris note de vos préoccupations. Je vois que la ministre de la Pêche Fatou Diouf n'est pas habituée à la pluie. Apparemment elle semble avoir peur de la pluie", rigole Ousmane Sonko avant de regagner son hôtel, parapluie au dessus de la tête.

Lundi, à l'ouverture de sa séance de travail avec son homologue guinéen Amadou Oury Bah, Ousmane Sonko s'est mis du côté du drapeau guinéen, son homologue se plaçant du côté de celui du Sénégal.

Le protocole de la Primature a vite constaté cet impair protocolaire et demandé aux deux personnalités de changer de position pour la photo.

Elles se sont exécutés, mais le chef du gouvernement sénégalais, d'humeur taquine une fois de plus, n'a pas laissé passer cette occasion. "Pourtant c'était mieux avant parce que la véritable intégration, c'est que mon homologue se mette du côté des couleurs sénégalaises, moi du côté du drapeau guinéen", lâche-t-il, arrachant un petit sourire aux hommes en kaki qui ne départissent presque jamais de leur air sérieux derrière les présidents ou Premiers ministres.

Après son audience avec le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, Ousmane Sonko a été interpellé sur le sort de deux activistes qui n'ont plus donné signe de vie depuis quelques mois. "Je suis en tournée économique dans la sous-région, et voilà une question éminemment politique. C'est une affaire interne à la Guinée qui ne relève pas de mes compétences", a-t-il répondu sans sourciller.