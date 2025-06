Quelques heures après l'appel à l'unité du leader de l'opposition, Martin Fayulu, la présidence de la République a annoncé, via la porte-parole adjointe Tina Salama, la disponibilité du chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de le rencontrer en vue de « sauver la République ».

Martin Fayulu s'était adressé directement aux trois protagonistes que sont le président de la République, son prédecesseur Joseph Kabila et Corneille Nangaa de l'AFC/M23. Son appel pressant à l'unité nationale a visiblement trouvé un écho favorable au sommet de l'État.

Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait savoir, par l'intermédiaire de sa porte-parole Tina Salama, qu'il était disposé à rencontrer le leader de l'Ecidé pour discuter de la crise que traverse le pays. Dans un tweet publié sur son compte X, Tina Salama a relayé la position du chef de l'État. « Le président de la République salue le patriotisme et le sens d'engagement pour la cohésion nationale affichés par M. Martin Fayulu et affirme sa disponibilité à le rencontrer pour sauver la République de la prédation qui menace nos institutions et notre intégrité territoriale », a-t-elle fait savoir.

Cette réaction immédiate témoigne de l'urgence de la situation et de la nécessité d'une concertation entre les différentes forces politiques du pays. Visiblement satisfait de cette première avancée, l'entourage de Martin Fayulu a salué l'ouverture du président Tshisekedi. « C'est un signe fort qui montre que le message a été entendu. Maintenant, il faut que tous les acteurs concernés, y compris Joseph Kabila et Corneille Nangaa, répondent présents pour que ce dialogue soit inclusif », a confié un proche du leader de l'opposition.

Si la rencontre entre Fayulu et Tshisekedi semble désormais acquise, l'enjeu réside dans la capacité à élargir ce dialogue aux autres figures-clés de la crise. La balle est désormais dans le camp de Joseph Kabila et de Corneille Nangaa, dont les réactions sont attendues dans les prochains jours. Après des mois de tensions et de divisions, l'appel de Fayulu pourrait bien marquer le début d'une nouvelle dynamique dans le pays. Reste à savoir si elle sera suffisante pour sortir le pays de l'impasse.