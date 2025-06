Congo-Kinshasa: Vers une possible alliance Tshisekedi-Fayulu ?

Le président congolais a accepté de rencontrer l'opposant Martin Fayulu, qui avait accusé Félix Tshisekedi de fraude lors de la présidentielle de 2028.

En RDC, après que la présidence de la République a répondu favorablement à la demande de l'opposant Martin Fayulu de rencontrer le président Félix Tshisekedi, c'est peut-être une alliance qui se dessine entre les deux hommes.

Une alliance qui pourrait survenir alors que Martin Fayulu avait accusé Félix Tshisekedi d'avoir volé sa victoire à la présidentielle de 2018 et dénoncé ce qu'il qualifiait de fraude, organisée par la commission électorale.

Martin Fayulu continue, d'ailleurs, de se faire appeler "président élu". La rencontre attendue serait alors un signe de pardon, selon certains analystes qui pensent toutefois qu'il est encore trop tôt pour parler d'une alliance.

La RDC traverserait "une crise existentielle"

L'opposant tend désormais la main au chef de l'Etat pour, dit-il, discuter afin de trouver une issue à la crise existentielle que traverse le pays. Une demande qui a été vite acceptée par la présidence de la République.

Cette initiative pourrait se solder par une alliance contre les rebelles qui occupent une partie de l'est du pays.

Mais la coalition Lamuka, dont Martin Fayulu est le coordonnateur, ne croit qu'en une alliance issue d'un dialogue, comme l'affirme Alex Dende, un de ses communicateurs.

Selon lui, "à ce stade où il ne s'agit que d'une demande de rencontre et d'une réponse favorable, parler d'une alliance, à mon humble avis, est hasardeux et surtout indécent par rapport à notre ligne politique, mais surtout à la démarche derrière cette demande. Si un jour il faudra parler d'une alliance, nous voulons qu'elle soit issue de ce que nous appelons la cohésion nationale qui, elle-même, serait la conséquence d'un dialogue basé sur la vérité et la réconciliation".

Une alliance sans programme ?

La rencontre entre les deux hommes pourrait donc avoir lieu très prochainement. Certains analystes, comme Justin Kamilolo, membre de la Dynamique des politologues, la Dypol, s'interrogent sur le programme de l'alliance qui en sortirait.

"Est-ce que nous tendons vers une alliance entre Tshisekedi et Fayulu ? C'est possible, estime-t-il. Mais il est encore tôt pour le dire parce que les deux acteurs politiques doivent se rencontrer, se parler et voir sur quel pied danser. Mais connaissant les acteurs politiques congolais, ils sont souvent capables de conclure des accords pour faire des alliances, même s'il n'y a pas de programme très défini."

Par ailleurs, la coalition Lamuka rappelle que ce n'est pas la première fois que Martin Fayulu tend la main au président Félix Tshisekedi pour une sortie de crise dans le pays. Ce que la coalition attend donc, c'est la concrétisation de ce rendez-vous.