Mali: L'armée malienne prise pour cible par les djihadistes

Au Mali, plusieurs attaques terroristes ont visé des sites militaires, alors que les musulmans du pays se préparent à célébrer la Tabaski.

Au Mali, le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le Jnim affilié à Al-Qaida, multiplie les assauts contre les FAMa, les forces armées maliennes.

Boulkeissi, dans le Centre, Sirakorola et Tanabougou dans le Sud, Tombouctou dans le Nord : plusieurs camps de l'armée malienne ont ainsi fait l'objet d'attaques synchronisées ces dernières heures.

Lundi (02.06), c'est le camp de l'armée malienne d'Acharane, situé à Tombouctou, qui a été la cible de tirs d'obus des combattants du prédicateur islamiste Iyad Ag Ghali.

L'Etat major des armées maliennes annonce avoir déjoué l'attaque et avance des chiffres : 14 terroristes neutralisés et 31 présumés terroristes interpellés. Les djihadistes s'appuient, de leur côté, sur des images et annoncent avoir fait plusieurs victimes dans le camp de l'armée malienne.

Couvre-feu

Cet habitant de Tombouctou, préférant rester anonyme, affirme avoir vécu une journée "effrayante". Il explique que "la journée était perturbée avec des tirs un peu partout. Les gens étaient terrés chez eux pour laisser à l'armée faire son travail et pour éviter que les balles perdues ne touchent quelqu'un. Les gens ont plutôt préféré s'asseoir, croiser les doigts et prier. Quant au couvre-feu, on l'a vécu comme prévu. Pour hier, cela ne nous a pas étonné".

Un couvre-feu a été instauré dans la ville entre 6h et 21h jusqu'à nouvel ordre. Des attaques surviennent alors que la communauté musulmane du pays prépare la fête de Tabaski.

Un lien avec la Tabaski ?

Pourrait-on établir un lien entre les deux événements ? Non, selon Alexis Kalembry, journaliste et directeur de publication de Mali Tribunes. Ce dernier évoque plutôt l'approche de la période d'hivernage : "Effectivement, en période d'hivernage, les déplacements sont très difficiles dans le centre du Mali, parce que ce sont des zones assez inondées. Les motos ne peuvent donc pas circuler et les moyens de déplacement dont disposent les djihadistes ne leur permettent pas de circuler. On a une période d'accalmie durant la saison pluvieuse. Je pense que ce sont plus les dernières salves qu'on tire en attendant l'hivernage. Ces attaques n'ont donc pas de lien avec la fête de Tabaski qui s'approche".

Après Tombouctou dans le nord du pays, un autre couvre-feu vient d'être instauré sur la ville de Ségou, dans le centre. Il entrera en vigueur ce mercredi 4 juin de 21h à 6h du matin pour une durée d'un mois, reconductible.