Nigeria: Inondations - Au moins 150 morts et plusieurs milliers de personnes déplacées

Au moins 150 personnes ont péri dans les récentes inondations qui ont touché la ville de Mokwa, au centre-nord du Nigéria, où des milliers de personnes ont été déplacées, les agences humanitaires redoutant que le bilan des victimes ne s'alourdisse encore.

« Selon les autorités de l'État, de nombreuses personnes, dont des enfants, sont portées disparues, à la suite des inondations survenues le 29 mai à Mokwa, dans l'État du Niger, au centre-nord du Nigeria, entre Abuja et Lagos », a détaillé dans son dernier rapport, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA).

Plus de 3.000 personnes ont été déplacées, selon l'Agence nationale de gestion des urgences (NEMA). Parmi elles, plus de 1.600 enfants de moins de 12 ans et environ 380 mères allaitantes, selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF).

Le 29 mai, aux premières heures de la matinée, des pluies intenses ont provoqué des inondations dans la zone gouvernementale locale de Mokwa, dans l'État du Niger. Selon les autorités, au moins 153 corps ont été retrouvés au 1er juin.

Des besoins en nourritures, eau et abris d'urgence

Selon l'OCHA, des centaines de maisons ont été endommagées. Les inondations ont également endommagé des routes et des ponts importants, perturbant les transports et l'activité économique locale.

Pour les agences humanitaires onusiennes, les principaux besoins sont la nourriture, l'eau, l'assainissement, les services d'hygiène, les abris d'urgence et le soutien psychosocial.

Sur le terrain, l'ONU et ses partenaires humanitaires continuent de soutenir la réponse aux inondations dévastatrices dans le centre-nord du Nigeria. Les opérations de sauvetage et de réponse sont dirigées par les autorités nigérianes , notamment la distribution de nourritures, de l'eau et le soutien médical.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) prépare un envoi de médicaments et d'équipements médicaux pour soutenir les soins de santé primaires essentiels.

Pour sa part, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) fournira 1.000 bâches pour des abris temporaires et d'autres articles non alimentaires essentiels.

De son côté, agence de l'ONU chargée de la santé sexuelle et reproductive (UNFPA) prévoit d'établir des cliniques temporaires et des espaces sûrs pour les femmes et les filles, offrant des services de santé maternelle et reproductive, des soins psychosociaux et des kits de dignité. L'agence travaille également avec le gouvernement pour déployer des infirmières et des sage-femmes.