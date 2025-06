Soudan: Quatre millions de personnes ont fui le pays depuis le début de la guerre

GENEVE — Quatre millions de personnes ont fui le Soudan depuis le déclenchement de la guerre entre les Forces armées soudanaises et les Forces de soutien rapide (FSR) le 15 avril 2023, a indiqué l'ONU mardi.

"Il s'agit d'un jalon dévastateur dans la plus grave crise de déplacement de population au monde", a déclaré Eujin Byun, porte-parole du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), lors d'une conférence de presse à Genève.

La guerre a fait des milliers de morts et provoqué la plus grave crise humanitaire au monde. Selon les chiffres du HCR, lundi, 4.003.385 personnes avaient fui le Soudan en tant que réfugiés, demandeurs d'asile ou rapatriés.

Parmi elles, 1,5 million ont fui vers l'Egypte, plus de 1,1 million vers le Soudan du Sud - dont près de 800.000 Soudanais du Sud qui étaient réfugiés au Soudan - et plus de 850.000 vers le Tchad, où le nombre de réfugiés soudanais a plus que triplé depuis le début de la guerre, accueillait déjà plus de 400.000 réfugiés soudanais avant le début du conflit, et ce chiffre dépasse désormais 1,2 million.

"Nous devons réagir", a déclaré Dossou Patrice Ahouansou, coordinateur principal du HCR au Tchad, depuis Amdjarass, dans l'est du pays. Il a indiqué qu'un nombre croissant de réfugiés traversait la frontière, depuis fin avril et les assauts des FSR sur les camps de réfugiés qui se trouvent autour d'El-Facher, capitale provinciale du Darfour.

En un peu plus d'un mois, 68.556 réfugiés sont arrivés dans les provinces tchadiennes de Wadi Fira et de l'Ennedi Est, avec une moyenne de 1.400 personnes traversant la frontière chaque jour ces derniers jours, a-t-il précisé.

L'argent manque et les réfugiés vivent dans des conditions "déplorables", a souligné M. Ahouansou. "Sans une augmentation significative des financements, l'aide vitale ne pourra pas être fournie à l'échelle et à la vitesse requises", a insisté le responsable.