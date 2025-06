Algérie: Energie - Arkab reçoit une délégation du groupe Sarens

ALGER — Le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab, a reçu mardi à Alger, une délégation du groupe "Sarens", conduite par son directeur exécutif, Wim Sarens, avec laquelle il a examiné les opportunités d'investissement dans le secteur énergétique en Algérie, a indiqué un communiqué du ministère.

Cette rencontre a été également l'occasion d'examiner les moyens de renforcer la coopération et le partenariat entre le groupe "Sarens" et les entreprises du secteur, notamment les groupes Sonatrach, Sonelgaz et Sonarem, ajoute la même source.

A cette occasion, M. Arkab a présenté un exposé global sur les perspectives de développement du secteur, détaillant les grands programmes en cours ainsi que les opportunités d'investissement offertes, dans le cadre des réformes profondes et du nouveau cadre juridique et réglementaire mis en place par l'Etat pour encourager l'investissement et instaurer un climat d'affaires attractif et concurrentiel.

Les discussions ont également porté sur les principaux axes de coopération possibles, notamment dans la réalisation de projets liés au développement des infrastructures des hydrocarbures, à la construction d'installations électriques, à la transformation des ressources minières, ainsi qu'à la création de projets dans les domaines des énergies renouvelables et du dessalement de l'eau de mer, détaille le communiqué.

Dans ce contexte, M. Arkab a mis en avant les incitations et garanties offertes par la nouvelle loi sur l'investissement au profit des investisseurs nationaux et étrangers.

Il a de même souligné l'importance de partenariats de qualité basés sur le transfert de technologies, la création d'emplois et le renforcement du contenu local.

Lors de cette rencontre, il a également été question des moyens permettant au groupe "Sarens" de contribuer aux efforts de transition énergétique nationale, à travers l'adoption de technologies avancées, incluant le stockage d'énergie, l'énergie solaire, ainsi que le développement de projets éoliens, notamment dans les zones côtières (éolien offshore) et les régions intérieures (éolien terrestre), compte tenu des ressources naturelles prometteuses de l'Algérie et de l'expertise et des capacités considérables du groupe dans ce domaine.

Pour sa part, M. Sarens a exprimé le grand intérêt que porte le groupe au marché algérien et sa pleine disposition à renforcer sa présence à travers sa filiale "Sarens Algérie", et à mettre à profit son large savoir-faire mondial dans la réalisation de grands projets alignés avec les orientations stratégiques de l'Algérie dans les domaines de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables.

Il a notamment mis l'accent sur "les solutions de levage lourd, le transport, l'ingénierie, et les services de maintenance de haut niveau que le groupe maîtrise à l'échelle internationale", selon la même source.