Algérie: Le pays a réalisé des progrès dans la prévention des maladies à transmission hydrique et vectorielle

BLIDA — L'Algérie a réalisé des progrès notables dans la prévention des maladies à transmission hydrique (MTH) et vectorielle, a affirmé mardi à Blida, le directeur général de l'Institut national de santé publique (INSP), Pr Abderrazak Bouamra.

M. Bouamra, qui présidait une journée de sensibilisation sur la prévention des MTH et vectorielle, a souligné que "l'Algérie a enregistré une baisse fort significative" dans les cas de ces maladies, comparativement aux années 70 du siècle dernier, grâce à un ensemble de mesures préventives prises à cet effet. Plusieurs de ces maladies ont "totalement disparu, à l'exception de quelques cas isolés", a-t-il relevé, en outre.

Pr Bouamra a souligné l'inscription de cette rencontre dans le cadre des efforts visant à préserver la santé publique, au titre desquels l'INSP a lancé une série de journées de sensibilisation à travers plusieurs wilayas du pays, dans l'objectif de renforcer la sensibilisation sur la nécessité d'adoption de mesures de nature à réduire l'apparition des maladies dont le taux d'incidence augmente durant l'été, notamment les MTH et les maladies vectorielles, et les intoxications alimentaires.

Organisée par l'INSP en coordination avec la direction déléguée de la santé et de la population de Bouinane, la rencontre a vu la participation de huit wilayas: Blida, Alger, Tipasa, Boumerdes, Bouira, Chlef, Bejaïa et Aïn Defla.

Toujours au titre des mêmes efforts de prévention, l'Association nationale algérienne des spécialistes de la santé publique (ANASS) lancera, le 1er juillet prochain, une caravane estivale de sensibilisation qui sillonnera toutes les wilayas du pays pour sensibiliser les citoyens et les différents secteurs à l'importance de renforcer les mesures préventives pour réduire les cas de maladies dont la prévalence augmente durant l'été, selon le président de l'association, Khaled Tittane.

Il a cité notamment les piqûres et envenimations scorpioniques, les piqûres d'insectes, les MTH et maladies vectorielles, les intoxications alimentaires et les coups de chaleur. La campagne prévoit l'animation de conférences et des sorties de terrain pour aller à la rencontre des citoyens, selon la même source.

Abritée par l'établissement hospitalier de greffes d'organes et de tissus (EHS-TOT) du Centre hospitalo-universitaire (CHU) Frantz Fanon, la rencontre a vu l'animation de plusieurs communications axées sur les moyens de prévention contre ces maladies et leurs causes.