ALGER — Les participants à la troisième réunion consultative avec le comité d'experts chargé de la préparation de l'étude initiale et la mise en oeuvre de la première mouture du scénario du film sur l'Emir Abdelkader, ont convenu de la nécessité d'adopter une approche artistique dans le cadre d'une vision cinématographique respectueuse de l'authenticité des faits historiques, selon un communiqué publié mardi par l'institution publique "Al Djazairi".

Le communiqué explique que cette troisième rencontre consultative a "réuni hier lundi, à la Bibliothèque nationale d'Alger, les membres de l'institution publique "Al Djazairi" (organisatrice de l'événement) avec des professeurs de diverses disciplines en lien avec l'histoire, provenant de dix universités, ainsi que trois chercheurs des universités de Laghouat et de Biskra, "dans le cadre des efforts visant à produire un film international retraçant la vie et le parcours de l'Emir Abdelkader.

Lors de cette réunion, le président du comité, Djamel Yahiaoui, a souligné l'importance de la contribution des universités et des experts à "définir les grandes lignes de ce scénario", insistant sur "la nécessité de donner une dimension universelle à ce film qui devra ainsi s'adresser non seulement au public algérien, mais également aux citoyens du monde entier, tout en tenant compte de la dimension nationale dans une trame dense, dotée d'un impact visuel d'une grande puissance".

De son côté, le chargé de gestion de l'Institution "Al Djazairi", Salim Aggar, a souligné que la production du film "n'était pas une tâche facile", précisant que ce long métrage, "constituera une référence culturelle de la dimension du film "La Bataille d'Alger", tout en soulignant que "le scénario ne pourrait être séparé de sources historiques précises".

Le critique de cinéma Ahmed Bedjaoui a, quant à lui, insisté sur l'importance d'être à l'écoute des experts dans le domaine, expliquant que le film devra porter "une empreinte algérienne mêlée à l'esprit de l'universalité", selon la même source.

Les intervenants ont enrichi le débat, mettant en exergue les multiples facettes de la vie et la lutte de l'Emir Abdelkader.

Des recommandations ont été dégagées des travaux de cette troisième réunion, qui devraient guider le travail du comité, centré autour de la nécessité de fournir au scénariste "un maximum d'informations précises et vérifiées", qui englobent diverses perspectives et analyses historiques, adoptent une approche artistique qui respecte l'esthétique du récit cinématographique, sans pour autant, compromettre la véracité et l'exactitude des faits historiques.

Ces informations doivent également renforcer la dimension éducative et culturelle du film, mettant en exergue le rôle de l'Emir dans l'édification de l'Etat algérien et l'établissement des institutions et la diffusion des valeurs.

Dans le même contexte, les intervenants ont appelé à la nécessité d'"envisager l'accompagnement du film d'oeuvres parallèles, (série télévisée, documentaire à plusieurs épisodes), et "s'éloigner du récit chronologique traditionnel en faveur d'une structure dramatique qui respecte une intrigue captivante".

Cette intrigue devra également s'appuyer sur la sélection intelligente des étapes et des événements, consolidant le caractère national avec une ouverture sur le monde, à travers l'utilisation de symboles de la souveraineté, le drapeau et le costume national, et oeuvrer à présenter l'Emir Abdelkader comme un leader humanitaire au charisme universel".

Le Comité consultatif et d'expertise a été installé par l'institution "Al Djazairi" en février 2025 pour mettre les grandes lignes du scénario du film cinématographique retraçant la vie et le parcours de l'Emir Abdelkader.