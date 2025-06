Algérie: Hidaoui reçoit le DG de l'ONLCDT

ALGER — Le président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), M. Mustapha Hidaoui a reçu, mardi, le directeur général de l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie (ONLCDT), M. Tarek Kour, et ce dans le cadre de la coordination des efforts nationaux visant à protéger la jeunesse contre ce fléau, indique un communiqué du Conseil.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du "renforcement de l'action participative et de la coordination des efforts nationaux entre les différents organismes et institutions activant dans le domaine de la prévention contre les stupéfiants et les substances psychotropes, outre l'importance d'une réflexion sur les solutions pratiques et réalistes à même de juguler ce phénomène en milieu juvénile, à travers des approches préventives et éducatives plus intégrées et efficaces", précise la même source.

A cet égard, les deux parties ont abordé plusieurs thèmes essentiels, notamment "le renforcement des campagnes de sensibilisation dans les différents espaces juvéniles, l'implication de cette frange dans l'élaboration et la mise en oeuvre d'initiatives de sensibilisation, en tant qu'acteurs clés du changement, le développement des mécanismes de prise en charge psychosociale des jeunes exposés au risque et l'échange de données et d'expertises entre le CSJ et l'ONLCDT dans la lutte contre ce fléau".

A cette occasion, M. Hidaoui a réaffirmé l'engagement constant du CSJ à "participer activement à la lutte contre ce fléau, à travers des approches globales émanant des jeunes et mises en oeuvre par les jeunes", conclut le communiqué.