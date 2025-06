Addis-Abeba — Le Directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, Daren Tang, a noté aujourd'hui que le système d'indication géographique permettrait au café, au miel, à la poterie et à d'autres produits éthiopiens du patrimoine de haute qualité de valoriser et de prospérer.

Une indication géographique (IG) est un signe utilisé sur des produits ayant une origine géographique spécifique et possédant des qualités ou une réputation qui lui sont dues.

L'IG est un moyen de soutenir l'emploi, d'attirer les investissements et de tirer parti des développements, a ajouté M. Tang.

Tang a également réaffirmé l'engagement de l'OMPI à jouer son rôle et à poursuivre sa collaboration avec l'Éthiopie dans sa démarche vers un système d'indications géographiques robuste.

Ouvert à la Conférence internationale de deux jours sur les indications géographiques, le ministre de l'Innovation et de la Technologie, Belete Molla, a déclaré que l'Éthiopie disposait de produits de renommée mondiale qui méritaient à la fois une reconnaissance internationale et une protection juridique.

Le ministre a souligné le caractère essentiel de cette conférence pour le partage d'expériences et la réalisation du développement de l'Éthiopie.

Selon lui, le renforcement des droits de propriété intellectuelle, et plus particulièrement la protection des indications géographiques, est désormais reconnu comme fondamental pour la transformation du pays axée sur l'innovation.

Les indications géographiques sont des instruments d'autonomisation qui permettent aux agriculteurs, aux producteurs et aux communautés de protéger les qualités uniques de leurs produits, de garantir l'accès au marché et de préserver le patrimoine culturel associé à des régions spécifiques, a-t-il souligné.

À cet égard, le gouvernement éthiopien est profondément engagé dans cette cause et le pays élabore actuellement une loi spécifique sur les indications géographiques dans le cadre de son programme plus large de réforme de la propriété intellectuelle et de son processus d'adhésion à l'OMC.

Cette loi contribuera à garantir la traçabilité et l'authenticité pour les consommateurs, à autonomiser les acteurs de la chaîne de valeur et les communautés rurales, à protéger contre la contrefaçon et la concurrence déloyale, et à accroître la valeur marchande et le potentiel d'exportation des produits éthiopiens.

Pour sa part, le directeur général de l'Autorité éthiopienne de la propriété intellectuelle, Woldu Yemessel, a souligné le rôle crucial de la loi sur les indications géographiques dans la protection et la promotion des produits agricoles éthiopiens.

Les produits éthiopiens tels que le café, le teff, le miel, les fruits et les épices sont intrinsèquement liés à la terre et à la culture, a-t-il déclaré, ajoutant que ces produits uniques sont exposés à des risques d'appropriation illicite, de fausses déclarations et de sous-évaluation sur le marché mondial sans protection juridique efficace.

Le directeur général a conclu en soulignant que l'Éthiopie peut protéger ses richesses agricoles et garantir que nos agriculteurs et producteurs récoltent les fruits de leur travail acharné et de leur expérience culturelle en établissant un système d'indications géographiques solide.