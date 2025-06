Congo-Brazzaville: Port de Pointe-Noire - MSC va accroître davantage ses investissements

Le groupe italo-suisse Mediterranean Shipping Company (MSC), armateur de porte-conteneurs et de navires qui a repris les actifs de Bolloré Africa Logistics, entend accroître ses investissements au Port autonome de Pointe-Noire où il a investi, à travers sa filiale Africa Global Logistics, un financement de plus de 150 milliards FCFA pour l'extension du terminal à conteneurs, le Mole Est.

Reçu le 3 juin en audience par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, le président de MSC, Diego Aponte, a assuré du développement des activités de son groupe pour ouvrir davantage le Congo vers l'extérieur à partir du Port autonome de Pointe-Noire qui joue le rôle d'éclatement pour desservir celui de Matadi, en République démocratique du Congo (RDC).

« Aujourd'hui, on opère une flotte de neuf cent vingt navires dans le monde et l'Afrique est très importante, notamment le port de Pointe-Noire qui joue un rôle très important comme port d'éclatement pour desservir le port de Matadi. Nous sommes très contents et heureux d'être au Congo et fiers d'avoir démarré depuis quelques mois les travaux d'extension du port de Pointe-Noire, de Congo terminal, le Môle Est, qui est aujourd'hui bien développé au niveau des remblais », a déclaré Diego Aponte au sortir de l'audience.

Selon lui, dans les mois qui viennent il sera bâti le mur de quai pour attirer des navires de grande capacité. Le rêve de MSC, a-t-il précisé, est de pouvoir faire venir en Afrique centrale, dans le golfe de Guinée, des navires de grande portée.

« Pour nous, ce qui est important, c'est d'utiliser le Port de Pointe-Noire, comme on le fait aujourd'hui, pour desservir la RDC, le Congo et d'autres pays de l'hinterland, surtout si le rail devait se développer à nouveau dans le pays », a ajouté le patron de MSC.

Porte océane d'Afrique centrale par sa position géographique et son tirant d'eau, le Port autonome de Pointe-Noire attire plusieurs investisseurs. Des atouts qui font de lui un port de transbordement. En 2022, MSC est devenu la première compagnie de transport maritime devant Maersk, à la fois en termes de flotte de navires et d'équivalent vingt pieds.

L'expansion du Port autonome de Pointe-Noire témoigne de la volonté du gouvernement congolais de répondre à une demande croissante du marché local et régional et renouvelle la confiance accordée à Africa Global Logistics, au regard de l'impact de ce projet sur l'essor économique du pays, le développement des activités locales et la création d'emplois.

En tant que filiale d'AGL, Congo terminal est l'opérateur exclusif des activités de manutention de navires porte-conteneurs et rouliers escalant au port de Pointe- Noire. L'entreprise est engagée dans un partenariat public-privé qui lui permet de répondre aux exigences de ses clients armateurs, importateurs ou exportateurs.