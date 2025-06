Soudan: Minawi - Le ciblage par la milice terroriste du convoi humanitaire du PAM à Koma confirme sa poursuite du génocide sous toutes ses formes

Le gouverneur régional du Darfour, Minni Arko Minawi a confirmé que la milice FSR a ciblé un convoi humanitaire appartenant au Programme alimentaire mondial dans la région d'Al-Koma hier, lundi, dans la continuité de son comportement terroriste, après que l'équipage du convoi a refusé de changer de direction ou de décharger l'aide.

Il a souligné que l'équipage était resté fidèle à la destination du convoi, qui était la ville d'El Fasher. En conséquence, un certain nombre de travailleurs humanitaires ont été tués et la milice a commencé à piller et à décharger les camions qui avaient échappé à l'incendie. Dans un tweet sur Facebook, Manawi a révélé que la milice avait exploité les frappes de l'armée sur ses forces pour tromper le monde en lui faisant croire que l'armée avait bombardé le convoi.

Il a réitéré son rejet et sa condamnation de cet incident terroriste, qui, selon lui, confirme que la milice poursuit le génocide par tous les moyens.

Manawi a ajouté que le convoi a parcouru des milliers de kilomètres pour secourir les habitants d'El Fasher, assiégés depuis plus d'un an. Il a noté que la milice avait ciblé de manière préventive les entrepôts du Programme alimentaire mondial à El Fasher quelques jours plus tôt, les empêchant de trouver un espace de stockage.

Minawi a exprimé ses regrets de voir certains employés du PAM travailler avec des pays qui parrainent la milice pour entraver l'aide, ils avaient été expulsés du Soudan auparavant, mais travaillaient désormais depuis Nairobi et à l'intérieur du pays sur le dossier du Soudan.