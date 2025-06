Soudan: L'ambassade du pays à Vienne informe la communauté diplomatique sur la situation humanitaire

L'ambassadeur du Soudan en Autriche Magdi Ahmed Mufaddal a expliqué que le financement international pour les besoins humanitaires et le plan de réponse du pays reste faible, car il n'a pas dépassé 13% à la fin du mois de mai dernier, malgré l'augmentation significative des besoins. Il a souligné que la milice rebelle FSR continue de cibler les infrastructures vitales liées au travail humanitaire, notamment les hôpitaux, les centrales électriques et hydrauliques, l'aéroport, le port, les dépôts de carburant et les marchés, en plus de détenir et d'attaquer les convois de secours. Il a expliqué que ces violations se produisent dans le contexte d'une campagne systématique et généralisée de destruction et de sabotage visant les institutions publiques et privées dans les zones envahies par les milices rebelles.

C'etait lors du briefing régulier pour la communauté diplomatique à Vienne, organisé ce mardi par l'ambassade du Soudan en Autriche, qui a passé en revue les derniers développements de la situation humanitaire dans le pays, soulignant les défis les plus importants auxquels sont confrontés les efforts de secours et abordant les développements politiques et sécuritaires actuels, notamment la déclaration du Conseil de sécurité et de défense des Émirats arabes unis comme État agresseur et la rupture des relations diplomatiques avec lui en raison de son implication dans le soutien à l'agression contre le pays, en plus de la libération complète de l'État de Khartoum et de la partie centrale du pays, et le retour volontaire continu des citoyens de la République arabe d'Égypte.

Le briefing a également abordé la nomination du Dr Kamil Idris au poste de Premier ministre, soulignant les principales priorités de son gouvernement : rétablir la sécurité et la stabilité, améliorer les moyens de subsistance des citoyens, parvenir à un développement durable, assurer le retour des personnes déplacées et des réfugiés, consolider l'état de droit, promouvoir la réconciliation nationale, panser les blessures, développer des partenariats avec les pays voisins et la communauté internationale et s'engager dans un dialogue national global.

Il convient de noter que la réunion comprenait une exposition de photos et de clips vidéo documentant certaines des violations graves commises par la milice rebelle et son ciblage délibéré des infrastructures civiles.