Soudan: MAE condamne le ciblage d'un convoi humanitaire de l'ONU au Nord-Darfour

Le ministère des Affaires étrangères a condamné dans un communiqué de presse publié ce mardi, dans les termes les plus forts, l'attaque menée par la milice terroriste Janjaweed à l'aide de drones contre un convoi de secours des Nations Unies dans la région d'Al-Koma, dans l'État du Nord-Darfour, hier.

Le ministère a confirmé que l'attaque a entraîné la destruction d'un certain nombre de camions transportant des fournitures de secours et le martyre d'un certain nombre de travailleurs, de chauffeurs, de membres du personnel de sécurité qui les accompagnaient et d'un certain nombre de citoyens.

Ce crime odieux s'ajoute au sombre palmarès des crimes commis par la milice terroriste, qu'elle continue de commettre systématiquement en violation flagrante des valeurs humaines, des normes et des lois internationales, en particulier du droit international humanitaire. Ces atrocités comprennent le meurtre de civils innocents et leur siège dans des villes, des villages et des camps de déplacés, le pillage de biens publics et privés, la destruction d'installations publiques, des viols et des violences sexuelles, ainsi que l'obstruction de l'aide humanitaire.

Le ministère des Affaires étrangères appelle la communauté internationale, y compris ses gouvernements et ses organisations, à condamner cette milice terroriste pour avoir perpétré cette agression contre ce convoi humanitaire et à la tenir, ainsi que son sponsor régional, pleinement responsable légalement de lui avoir fourni les armes et le financement qui lui permettent de poursuivre ses crimes et violations, qui n'ont pas rencontré la résolution internationale requise. N'oubliez pas qu'entraver l'acheminement de l'aide aux personnes dans le besoin revient à exposer les civils à la famine dans les zones assiégées par la milice, notamment la ville d'El Fasher, dont le Conseil de sécurité de l'ONU a exigé de la milice terroriste qu'elle lève son siège depuis le 13 juin 2024.

Le ministère affirme que le gouvernement soudanais poursuivra sa coopération avec les Nations Unies et toutes les agences spécialisées dans le travail humanitaire pour garantir que l'aide parvienne à tous ceux qui la méritent dans tout le Soudan.