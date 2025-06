Soudan: Vice-président du Conseil Souverain rencontre le Premier ministre

Le vice-président du Conseil Souverain de Transition, le commandant Malik Agar a rencontré mardi le Premier ministre, le Dr Kamil Idris, et l'a félicité pour avoir accepté les fonctions de Premier ministre à la période critique que traverse le pays.

Agar a affirmé que le Premier ministre recevra tout le soutien et la coopération constructive des membres du Conseil de souveraineté, lui permettant d'exercer ses fonctions de la meilleure manière possible.

La réunion a porté sur les questions de la fonction publique, la gestion de l'État et l'importance de coordonner les efforts pour accroître l'efficacité du pouvoir exécutif, formuler des politiques de gestion des ressources, revitaliser l'économie nationale et activer des mécanismes de lutte contre la corruption. Il a souligné l'importance du rôle des femmes et des jeunes dans l'établissement du Soudan du futur.

La réunion a porté sur les relations extérieures du Soudan et sur la manière de construire des relations solides qui prennent en compte les intérêts du Soudan et préservent son équilibre régional et international, ainsi que sur la manière de préserver l'accord de paix de Juba.