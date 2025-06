Soudan: L'attaque d'un convoi humanitaire de l'ONU au Darfour fait au moins cinq morts

Au Soudan, une attaque sur un convoi humanitaire a fait cinq morts. Cela s'est passé le soir du 2 juin près de la ville d'El Fasher, dans la province du Darfour Nord. Le convoi devait livrer de l'aide à cette ville assiégée par les paramilitaires des Forces de soutien rapides, quand il a été attaqué.

Le convoi comprenait une quinzaine de camions du Programme alimentaire mondial et de l'Unicef. Il acheminait de l'aide alimentaire et médicale depuis Port-Soudan et était stationné dans la ville d'Al Koma, en attendant l'autorisation de se rendre à El Fasher, à 80 km de là, dans la province du Darfour, au sud-ouest du Soudan, quand il a été bombardé.

Les premiers rapports font état de cinq morts parmi les membres du convoi, des blessés et plusieurs camions détruits avec leur cargaison. Les deux belligérants se rejettent la responsabilité. Les paramilitaires affirment que le convoi a été délibérément attaqué par l'armée. L'armée accuse, quant à elle, les Forces de soutien rapide d'avoir attaqué à l'aide de drones.

Une porte-parole de l'Unicef a réagi ce mardi 3 juin. Selon Eva Hinds, « Les camions étaient clairement siglés. Toute attaque sur un convoi humanitaire est inacceptable », a-t-elle affirmé. Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a, lui, réclamé une « enquête urgente », ajoutant ne pas pouvoir identifier à ce stade les responsables de cette attaque aérienne.

C'était un convoi d'une quinzaine de camions qui tentait d'atteindre des enfants et des familles dans la ville d'El Fasher où sévit la famine.

Assiégée depuis deux ans, El Fasher est la dernière capitale du Darfour à être encore aux mains de l'armée et les paramilitaires l'ont encerclé et tentent d'en prendre le contrôle. La situation humanitaire y est donc catastrophique, des dizaines de milliers d'habitants sont coincés dans la ville, sans pouvoir fuir et le ravitaillement y est très difficile. Aux habitants d'El Fasher, viennent s'ajouter des milliers de personnes qui ont fui l'attaque sur le camp de déplacés de Zam Zam, il y a un mois et demi. La ville manque de tout.