Afrique du Sud: L'exposition aux particules fines, une pollution de l'air encore trop négligée

Un rapport, publié mardi 3 juin, rédigé par l'organisation Greenpeace Afrique et le Centre pour la recherche sur l'énergie et la propreté de l'air (Crea) étudie la mauvaise qualité de l'air en Afrique du Sud. À cause de la présence de centrales à charbon et d'industries pétrochimiques, le pays connaît régulièrement des concentrations en particules fines très élevées. Une question de santé publique trop peu étudiée selon ces organisations.

Ce n'est pas la première fois que Greenpeace se penche sur l'état de la qualité de l'air en Afrique du Sud : l'organisation avait déjà souligné, dans précédent rapport, que le pays comptait parmi les plus gros pollueurs du continent.

Mais, cette fois-ci, l'accent est mis sur les conséquences en termes de mortalité, comme le détaille Cynthia Moyo, représentante de l'ONG : « En 2023, l'exposition aux particules fines était responsable de 42 000 décès prématurés en Afrique du Sud. Cela inclue plus de 1 200 enfants de moins de cinq ans. Et le coût économique de cette crise est faramineux : il est estimé à plus de 960 milliards de rands, en 2023, ce qui représente 14% du PIB de l'Afrique du Sud. »

« Personne n'est tenu pour responsable »

Certains territoires sont particulièrement touchés par la pollution de l'air, comme la région très développée autour de Johannesburg, ou la zone du Mpumalanga où se trouvent nombre de centrales à charbon.

La militante Sharon Mbonani habite, pour sa part, non loin de l'énorme usine pétrochimique de Sasol, considéré comme l'un des sites les plus pollueurs au monde : « Personne n'est tenu pour responsable face à toutes ces maladies qui apparaissent au sein de nos communautés. On octroie, au contraire, des permissions, pour que ces entreprises continuent à tuer des gens. »

Les auteurs du rapport appellent l'État sud-africain à s'aligner sur les seuils recommandés par les Nations unies, qui sont quatre fois plus bas que ceux mis en place dans le pays.