Afrique de l'Ouest: Le Sénégal et la Mauritanie signent deux accords de coopération

Dakar — Le Sénégal et la Mauritanie ont signé, lundi à Nouakchott, deux conventions de coopération dont l'une vise à faciliter les procédures de délivrance de la carte de séjour pour les Sénégalais vivant dans ce pays, appris l'APS de source officielle.

La ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall et son homologue mauritanien des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Mauritaniens de l'Extérieur, Mohamed Salem Ould Merzoug, ont procédé à la signature de ces deux conventions, rapporte le département ministériel sur X.

Yassine Fall a effectué lundi une visite de travail pour le renforcement de la coopération bilatérale avec la République de la Mauritanie.

Selon la même source, "l'un des volets majeurs de cette visite concerne l'amélioration des conditions de séjour et d'établissement des ressortissants sénégalais en Mauritanie. À cet égard, les deux parties ont entériné un projet d'accord révisé visant à simplifier la délivrance de la carte de séjour pour les Sénégalais vivant sur le territoire mauritanien".

Le document paraphé par les deux Etats voisins constitue une "avancée" majeure pour une meilleure intégration des Sénégalais.

Elle "reflète une volonté commune de favoriser une meilleure intégration des populations et de renforcer les liens humains entre les deux pays. Elle s'accompagne d'un engagement partagé à faire face aux défis sécuritaires, à travers la mise en place d'un cadre opérationnel de coopération contre la migration irrégulière et la criminalité transfrontalière organisée", explique le ministère.

Le second accord est relatif à la lutte contre la migration irrégulière, le trafic de migrants, la traite des êtres humains et les pratiques connexes, outre la protection des victimes.

Cette "convention vise à mettre fin aux souffrances, aux violations et aux crimes associés à la traite des êtres humains et au trafic illicite de migrants, qui exploitent la fragilité des plus vulnérables, et à renforcer notre capacité commune à prévenir les opérations criminelles", indique l'Agence Mauritanienne d'information (AMI).

En signant ces accords, "la Mauritanie et le Sénégal démontrent que l'Afrique est capable de produire des solutions participatives qui respectent les droits de l'homme, qui découlent des réalités locales et qui avancent avec confiance et détermination vers l'avenir", a-t-il dit M. Merzoug cité par AMI.

Yassine Fall a pour sa part, estimé que la signature de ces deux accords "reflète la profondeur de la coopération et la volonté des autorités des deux pays de renforcer ces relations, notamment en ce qui concerne la libre résidence des citoyens dans les deux pays".

Elle a par ailleurs invité les ressortissants sénégalais et mauritaniens à respecter la législation mauritanienne en ce qui concerne leur séjour, les procédures d'entrée et les séjours courts et longs.